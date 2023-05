Beneficiários do Bolsa Família em Salvador são convocados para atualizar dados

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) convoca os beneficiários do Programa Bolsa Família para o acompanhamento das condicionalidades de saúde, exigidos para continuar recebendo o benefício. A ação segue até o dia 30 de junho e não necessita de agendamento prévio. Até esta terça-feira (30), das 310.681 pessoas aptas para o procedimento em Salvador, apenas 96.156 beneficiários (30,95%) cumpriram com a exigência.

Todos os postos da capital recebem os beneficiários para atualização da condicionalidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É obrigatória a apresentação de documento com foto, cartão do programa, caderneta da gestante – no caso das grávidas, e cartão de vacinação das crianças.

A vice-prefeita e secretária da SMS, Ana Paula Matos, reforça a importância da atualização dos dados e destaca o funcionamento do serviço. “É importante que a população esteja atenta ao cumprimento das condicionalidades para que não ocorra a suspensão do benefício. Além disso, é importante que não deixe para última hora, evitando filas e aglomerações. Nossos postos estão abertos, permitindo um acompanhamento das famílias de forma cuidadosa” afirmou.

O acompanhamento faz parte das diretrizes do programa e está relacionado à realização do pré-natal em gestantes, estado nutricional (peso e altura) de mulheres com idade entre 14 a 44 anos, atualização do cartão vacinal e verificação do estado nutricional (peso e altura) de crianças menores de 7 anos.