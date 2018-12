Beneficiários do Bolsa Família têm até o dia 28 para fazer o recadastramento

Os beneficiários do Bolsa Família em Salvador têm até o próximo dia 28 para realizar o recadastramento obrigatório do programa. Para evitar a suspensão do benefício, a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) alerta sobre a importância de procurar os postos e agendar o procedimento. É necessário levar os documentos originais de identificação de todos os moradores do domicílio. Salvador possui 178 mil famílias contempladas pelo programa.

A apresentação de documentos para verificação dos dados pode ser feita na Semps, na sede do Serviço de Intermediação de Mão de Obra (SIMM) e nas dez Prefeituras-Bairros espalhadas pela cidade. O serviço também é disponibilizado em mais quatro postos da Coelba nas localidades da Liberdade, Campinas de Pirajá, Periperi e Itapuã.

Os municípios e o Distrito Federal são os responsáveis pelo cadastramento e atualização dos dados. A iniciativa está focada em famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza. Têm direito ao benefício todas as famílias com renda por pessoa de até R$89 mensais. Entram também no critério aquelas com rendimento por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.

O programa possibilita a transferência direta de renda que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade social. Todos os meses, os beneficiados recebem um auxílio em dinheiro, que é transferido diretamente pelo governo federal. No entanto, para assegurar o pagamento é preciso cumprir com as condicionalidades na área de saúde e educação e manter o cadastro atualizado a cada dois anos.

As famílias selecionadas recebem um cartão de saque – o Cartão Bolsa Família – emitido pela Caixa Econômica Federal (Caixa) e enviado para a residência pelos Correios. Junto com o cartão, a família recebe um panfleto com explicações sobre como ativá-lo, o calendário de saques do Bolsa Família e outras informações.

Confira onde fica os postos para recadastramento:

- Semps: Rua Miguel Calmon, 28, Térreo – Comércio

- Simm: Rua Abelardo Andrade de Carvalho, 141 – Boca do Rio

- Prefeitura-Bairro Centro/Brotas: Edifício Ranulfo Oliveiro, 1 – Praça da Sé

- Prefeitura-Bairro Subúrbio/Ilhas: Rua Pará, 15 – Paripe

- Prefeitura-Bairro Cajazeiras: Rua Estrada do Coqueiro Grande, 1220 – Fazenda Grande II

- Prefeitura-Bairro Itapuã/Ipitanga: Avenida Dorival Caymmi, 17 - Itapuã (NACS Itapuã)

- Prefeitura-Bairro Cidade Baixa: Rua Porto dos Mastros, 65 – Ribeira

- Prefeitura-Bairro Barra/Pituba: Rua Oswaldo Cruz - Rio Vermelho (em frente ao McDonald’s)

- Prefeitura-Bairro Liberdade/São Caetano: Avenida San Martin – Santa Mônica (ao lado do Empório dos Pisos)

- Prefeitura-Bairro Cabula/Tancredo Neves: Rua Silveira Martins - Cabula (ao lado da Vivo)

- Prefeitura-Bairro Pau da Lima: Avenida São Rafael, 186 - São Marcos

- Prefeitura-Bairro Valéria: Rua da Matriz – Valéria

- Coelba Liberdade: Rua Lima e Silva, 74, Shopping Liberdade, 2º andar, salas 207 a 209 – Liberdade

- Coelba Pirajá: Granjas Rurais Presidente Vargas, s/n - Campinas de Pirajá

- Coelba Periperi: Rua José Baraúna, 04 – Periperi

- Coelba Piatã: Rua do Tamarindo, 13 – Itapuã