Benfica de Jorge Jesus perde e está fora da Liga dos Campeões

Com Pedrinho e Everton como titulares, o Benfica, do técnico Jorge Jesus, perdeu para o PAOK, da Grécia, em Salônica, por 2x1, nesta terça-feira (15), em duelo único, e foi eliminado na fase de classificação da Liga dos Campeões.

Os gregos, que jamais disputaram uma fase de grupos da principal competição da Europa, vão enfrentar na próxima fase os russos do Krasnodar. Já os portugueses, que tinham projetos ambiciosos na temporada 2020/2021 vão disputar a Liga Europa.

O Benfica foi melhor no primeiro tempo e chegou a finalizar nove vezes, contra apenas duas do adversário. O ex-gremista Everton criou pelo menos quatro boas oportunidades, em jogadas pela esquerda, mas o ataque não aproveitou. O ex-corintiano Pedrinho esteve apagado e acabou substituído aos 20 minutos do segundo tempo.

Os gols do PAOK vieram na etapa final, quando os gregos levaram mais perigo nos contra-ataques, criaram Chanés e conseguiram abrir 2 a 0, com gols de Akpom, aos 17, e Zivkovic, aos 29. No desespero, o Benfica conseguiu seu gol, aos 48 minutos, com Rafa Silva. Mas foi pouco para conseguir a classificação.