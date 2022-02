Benfica e Ajax empatam em jogaço pelas oitavas da Champions

Benfica e Ajax fizeram o melhor duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (23), em Lisboa - e o empate, por 2x2, foi justo diante da enorme produção ofensiva das equipes.

Os times voltam a se enfrentar no dia 15 de março, em Amsterdã, quando o vencedor garantirá vaga nas quartas de final. Vale lembrar que não existe mais o gol qualificado na principal competição europeia.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com as equipes buscando o ataque o tempo todo. O Benfica, empurrado pelos mais de 50 mil torcedores que lotaram o Estádio da Luz, apresentou passes rápidos e muita movimentação de seus homens de frente.

Já o Ajax tinha como destaque a enorme categoria de Tadic em armar jogadas e fazer lançamentos e a habilidade de Antony pelo lado direito. E foi desta forma que os holandeses abriram o placar, aos 17 minutos.

O Benfica saiu jogando errado, Antony e Mazraoui tramaram pela direita e Tadic, com enorme categoria, completou de pé direito para fazer o primeiro gol do jogo. Um golaço!

A desvantagem no placar não diminuiu o entusiasmo dos portugueses, que continuaram na pressão até conseguirem a igualdade, aos 25 minutos. Após escanteio pela direita, o zagueiro Vertonghen mostrou habilidade para passar pela marcação de Mazraoui e cruzar para dentro da área. Haller, artilheiro da Liga dos Campeões, tentou cortar e acabou mandando para dentro do gol: 1x1.

As equipes continuaram agressivas e o Ajax fez o segundo três minutos depois. Haller concluiu duas vezes, uma com cada pé, para se redimir do gol contra e fazer o seu 11º na competição em sete jogos disputados. Os quinze minutos finais foram ainda mais intensos, mas o Ajax esteve mais perto do terceiro gol do que o Benfica do empate. Haller e Antony desperdiçaram boas oportunidades.

As equipes voltaram para a etapa final com a mesma postura ofensiva. A bola praticamente não ficava no meio de campo. Cada ataque foi seguido por contra-ataque. O Benfica em busca de pelo menos o empate e o Ajax na tentativa do terceiro.

Com isso, as oportunidades foram criadas em abundância. O Ajax foi melhor nos 15 primeiros minutos, mas depois o Benfica acabou superior e conseguiu o empate, aos 26 minutos, com Yaremchuk, após um contra-ataque rapidíssimo dos portugueses.

Nos minutos finais, os times ainda tiveram fôlego para manter o ritmo, mostrando que ninguém estava satisfeito com o resultado. Mas a decisão ficou toda para Amsterdã.

Cristiano Ronaldo passa em branco contra Atlético de Madrid

Cristiano Ronaldo entrou em campo e não marcou gols pela primeira vez na atual edição da Liga dos Campeões da Europa. Apesar disso, o Manchester United conseguiu um empate por 1x1 diante do Atlético de Madrid no estádio Wanda Metropolitano nesta quarta-feira (23).

O gol da igualdade saiu já na reta final do confronto de ida e foi marcado pelo promissor Elanga. O time de Madri saiu na frente com gol de João Félix e assistência de Renan Lodi.

O Atlético é a segunda maior vítima da carreira de Cristiano Ronaldo, com 25 gols. Acostumado a marcar contra o time de Madri em sua carreira, o atacante português entrou em campo com uma expressiva marca de ter anotado ao menos um gol em cada jogo que participou nesta edição do torneio. Ele havia feito seis gols em cinco partidas na primeira fase.

O domínio da maior parte do jogo foi do clube mandante e o gol saiu logo aos 6 minutos. João Félix recebeu cruzamento de Renan Lodi da esquerda e mergulhou para desviar de cabeça e abrir o marcador para o time de Diego Simeone.

O Atlético de Madrid fez valer uma de suas principais características, a marcação. A equipe dificultou a vida do clube inglês, que não conseguiu criar oportunidades durante todo o primeiro tempo. Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo até bateram de fora da área, mas a bola foi para fora em ambas chegadas.

Aos 44 minutos, mais um cruzamento perigoso de Renan Lodi quase resultou no segundo gol do Atlético de Madrid. O croata Vrsaljko cabeceou a bola no rosto de Lindelof e ela bateu no travessão de De Gea.

O Manchester United conseguiu melhorar um pouco no início da metade final da partida, com mais presença ofensiva. O ímpeto demorou a surtir efeito, mas o empate saiu aos 34 minutos. Fred recuperou a bola, Bruno Fernandes armou com bom passe para o jovem Elanga, que finalizou em chute cruzado tirando de Oblak e deixou o jogo empatado.

O Atlético de Madrid foi para cima do Manchester. Mas, nos acréscimos, a pressão ficou por conta do visitante, que tentou abafar a zaga do time espanhol, sem sucesso.

O retorno será no estádio Old Trafford, em Manchester, no dia 15 de março, às 17h. Sem o critério de gol qualificado, qualquer empate na Inglaterra levará o jogo para a prorrogação e, se necessário, pênaltis. Os dois times precisarão de uma vitória simples para avançar às quartas de final.