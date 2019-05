Benito di Paula apresenta turnê Fim de Papo em Salvador

Prestes a completar 50 anos de carreira, o cantor Benito di Paula retorna a Salvador com a turnê Fim de Papo. Conhecido mundialmente por, na década de 70, ter inovado ao introduzir o piano ao ritmo do samba, Benito apresenta clássicos de quase meio século dedicado à música.

Entre os maiores sucessos presentes no show, destacam-se Charlie Brown, Mulher Brasileira, Retalhos de Cetim, Do Jeito Que a Vida Quer, Ah, Como Eu Amei, entre outros. Destaque especial para a participação do seu filho Rodrigo Vellozo, com quem canta algumas canções que prometem emocionar a plateia.

Autodidata, pianista, cantor e compositor Benito deixa em seu legado mais de 35 discos gravados com mais de 45 milhões de cópias vendidas em todo o mundo e um arsenal de músicas que já foram regravadas por diversos cantores.

Serviço

O QUÊ: Show Benito di Paula – Turnê Fim de Papo

QUANDO: 11 de maio (sábado) às 21h

ONDE: Teatro Castro Alves (Campo Grande)

QUANTO: Filas A à P (R$ 150/ R$ 75); Filas Q à Z6 (R$ 120/ R$ 60), Filas Z7 à Z11 ( R$100 / R$ 50)

VENDAS: Bilheteria do Teatro, SACs Barra e Bela Vista e através do site ingressorapido.com.br