Benzema e Vini Junior se acertam após polêmica na Champions

O Real Madrid já está em clima de paz novamente. Após ser divulgado um vídeo que sugeria que Karim Benzema criticava Vinicius Junior na partida contra o Borussia Mönchengladbach pela Liga dos Campeões, o francês e o brasileiro conversaram e se acertaram.

Segundo o site espanhol AS, Benzema procurou Vini antes do treino desta quinta-feira (29), na reapresentação após a folga de quarta (28), para esclarecer sobre o que foi dito. Os dois se falaram rapidamente, em um papo aparentemente tranquilo, e, então, seguiram para as atividades normalmente. De acordo com o jornal Marca, os jogadores estiveram perto um do outro e a relação entre eles era muito boa.

O vídeo que gerou a polêmica foi divulgado pela emissora de TV francesa Telefoot e filmado no intervalo do empate por 2x2 com o Mönchengladbach, na última terça-feira (27), na Alemanha, pela Champions. O centroavante parece pedir para o lateral-esquerdo Mendy não tocar a bola para o brasileiro. "Ele faz o que quer. Irmão, não toque para ele. Ele joga contra nós", diria Benzema, em francês.

O Real Madrid vive situação delicada na Liga dos Campeões. Após o empate com o Mönchengladbach e a derrota para o Shakhtar Donetsk, por 3x2, os merengues são lanterna do Grupo B, com apenas 1 ponto.