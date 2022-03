Benzema faz três gols em 17 minutos e Real tira PSG da Champions

O Real Madrid fez história mais uma vez. Dono de 13 títulos da Liga dos Campeões, o time espanhol entrou no Santiago Bernabéu diante de um cartaz que dizia 'somos os reis da Europa'. E provou isso em campo nesta quarta-feira (9). A equipe merengue aplicou uma virada épica sobre o Paris Saint-Germain por 3x1 e avançou às quartas de final do torneio.

O grande nome da noite foi Karim Benzema. Ele precisou de apenas 17 minutos para marcar três gols e comandar a vitória do Real. De quebra, se tornou o terceiro maior goleador do clube, agora com 309 gols, superando a lenda Di Stéfano.

O mais impressionante é que o PSG vivia uma situação tranquila na partida até a metade do segundo tempo. O time francês tinha ganhado a ida, por 1x0, e estava mais uma vez na frente, graças a um gol de Mbappé aos 38 minutos. Podia ter feito ainda antes, mas foi flagrado em impedimento.

Tudo mudou aos 15 minutos da etapa final. O goleiro Donarumma cometeu um erro na saída de bola, Vini Jr recuperou e rolou para Benzema empatar. O brasileiro ainda perdeu um gol incrível aos 27 minutos, mas a virada veio em grande estilo, aos 30.

Em rápido contra-ataque, Modric roubou a bola de Neymar na defesa e lançou Vini Jr, que invadiu a área e devolveu para o croata. O camisa 10 achou Benzema livre, e o francês chutou para colocar o Real na frente.

O PSG não teve nem tempo de respirar e veio o terceiro do rival. Na saída de bola, Rodrygo recuperou e acionou Vini Jr. Na disputa, Marquinhos se atrapalhou e entregou nos pés de Benzema, que bateu de primeira. Messi ainda teve chance em falta nos acréscimos, mas a vitória foi mesmo merengue.

Quem também avançou nesta quarta-feira (9) foi o Manchester City. Depois de golear o Sporting por 5x0 na ida, em Portugal, o time inglês fez uma atuação protocolar em casa, controlou a partida e ficou no 0x0.

O Real e o City se juntam aos já classificados Bayern de Munique e Liverpool. Na semana que vem, mais quatro jogos definirão as últimas vagas. E, no dia 18, um sorteio dirá quais serão os duelos da próxima fase. Os duelos de ida das quartas serão nos dias 6 e 7 de abril, com a volta na semana seguinte.