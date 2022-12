Benzema manda suposta indireta antes da final: 'Não me interessa'

O atacante Karim Benzema estará no Catar para acompanhar a final da Copa do Mundo? Esse é um mistério que ronda a seleção francesa. O jogador foi liberado pelo Real Madrid para se juntar à delegação, depois de se recuperar de lesão muscular. Mas não há a certeza se ele entrará em campo - e nem se viajará para ficar com o grupo.

Em meio a muitas especulações, o atual vencedor da Bola de Ouro postou uma mensagem enigmática nas redes sociais, nesta sexta-feira (16). Embora tenha deixado o Catar antes do início do Mundial, o atacante não foi oficialmente cortado.

"Isso não me interessa", escreveu um sucinto Benzema. Apesar de não deixar claro sobre qual assunto estaria se referindo, muita gente entendeu como uma indireta à equipe francesa e à decisão da Copa. O jogo será neste domingo (18), às 12h, contra a Argentina, no estádio Lusail.

Pelo lado dos Bleus, há uma esquiva para falar do assunto. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (16), o atacante Dembelé foi questionado se contava com a volta de Benzema, mas jogou a questão para o técnico Didier Deschamps. "Não sei. Eu não sou o treinador. Acredito que Benzema se lesionou e não tenho explicação", disse.

Antes, o próprio Deschamps já havia recusado comentar sobre o assunto. "Eu não vou responder essa pergunta, próxima pergunta, eu peço desculpas", limitou-se a dizer.

A Federação Francesa também não se manifesta sobre um possível retorno do jogador à Doha - mesmo que seja apenas para assistir à final. Nem informa se o assunto está sendo tratado internamente.

Vencedor da Bola de Ouro em outubro, Benzema lesionou o quadríceps da coxa pouco antes da Copa começar. Mas, ao longo da competição, o quadro clínico do jogador evoluiu. Ele voltou a treinar no Real Madrid no último sábado (10), e participou de um amistoso na quinta-feira (15).

Com isso, o clube espanhol liberou o jogador para acompanhar a França presencialmente na final contra a Argentina. Mesmo se não entrar em campo, Benzema terá direito a receber medalha, já que segue inscrito no Mundial.