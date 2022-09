BeReal: conheça a nova rede social que não tem filtros nem edição; veja vídeo

Você conhece o BeReal? Essa nova rede social já se tornou uma tendência no mundo inteiro! O BeReal (@bereal), que em português significa ‘Seja Real’, tem a proposta de ser uma plataforma espontânea e imprevisível de compartilhamento de fotos.



Todo dia, em horários diversos, você receberá uma notificação do aplicativo te chamando para compartilhar o que está fazendo. Para tirar a foto, você tem o limite de tempo de 2 minutos, e o app vai capturar tanto a câmera frontal, quanto a traseira. Não dá pra editar e nem colocar filtros, a ideia é ser real!

O feed se renova todos os dias. E para ver o que seus amigos estão fazendo, você precisa publicar o seu BeReal primeiro. Também dá para interagir com os RealMojis, que são uma espécie de ‘curtida’, com a sua reação em foto. É tudo muito despretensioso, indo na contramão das grandes redes sociais já estabelecidas no mercado.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier