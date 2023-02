Berlim, série derivada de La Casa de Papel, estreia em dezembro

A Netflix anunciou nesta terça-feira (7) a estreia de Berlim, série derivada de La Casa de Papel, para dezembro deste ano. "O esquema pro próximo roubo dele já tá quase pronto. BERLIM é minha nova série spin-off de La Casa de Papel", diz a legenda da publicação em português, acompanhada de um vídeo com o personagem.

Além do vídeo, foram postadas fotos de outros personagens e bastidores das gravações nas redes sociais da série. Berlim será focada no ladrão de joias Andrés Fonollosa, o Berlim, interpretado por Pedro Alonso. "Um novo roubo na cidade do amor. Do mundo de La Casa de Papel, Berlim chega à Netflix em dezembro", diz a postagem.