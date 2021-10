Bermuda desponta como forte aposta da moda para o Verão

Neste Verão, o tradicional shortinho curto vai ganhar um rival: a bermuda! Por ser mais comprida e possuir corte reto impõe certa elegância, sem perder a casualidade. Vinda do guarda-roupa masculino, se tornou um clássico feminino nos anos de 1940 e 1950. Na década de 90, a bermuda viveu outro período de destaque. A princesa Diana, ícone de estilo, a usou bastante em looks despojados. O seu retorno agora traz um toque retrô e propõe o conforto das modelagens amplas em versões em jeans e alfaiataria com tecidos leves, como o linho. Para criar produções bacanas, o ideal é combiná-las com peças mais descontraídas (top, body), ou brincar com as proporções generosas, mas tudo vai depender do seu estilo.

Mistura

Bermuda mais colete jeans fazem um combo perfeito, para quebrar o efeito conjuntinho nada como cores fortes. Por isso, investimos no top de crochê, na sandália e na bolsa em tons vibrantes.

Alongada

A camisa em viscose vira a sobreposição ideal para esse look coordenado pelos tons de verde da bermuda com o body estampado. O tamanco lilás ascende a produção.

Comfy

Compor um look com peças de diferentes proporções é um caminho criativo . Seguindo essa máxima, casamos a bermuda com camisa , ambos em linho e oversized. O colete curto realça o jogo de modelagens. Chapéu e sandálias verdes neon trazem mais cor.



