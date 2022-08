Bernard assina com time europeu após interessar a Flamengo e Atlético-MG

Após despertar interesse de Flamengo e Atlético-MG, Bernard assinou contrato com o Panathinaikos, da Grécia. O atacante, de 29 anos, recebeu a camisa 10 em sua chegada ao aeroporto, onde foi recebido por torcedores, e vai ter um dos maiores salários do elenco.



"Quero agradecer a gentileza e receptividade de todos que fizeram me sentir em casa no Sharjah. Estarei torcendo pelo sucesso do clube de onde estiver, mas chegou o momento de um novo desafio, um retorno ao futebol europeu. A receptividade que tive no aeroporto foi incrível, estou bastante ansioso em começar logo a trabalhar com meus companheiros e encontrar o torcedor no estádio", disse Bernard, que assinou contrato de dois anos com o time grego.



Depois de fazer sucesso no Atlético-MG, Bernard foi negociado com o Shakhtar, da Ucrânia, em 2013, e no ano seguinte disputou a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Foi negociado em 2018 para o Everton, da Inglaterra, e lá ficou até 2021, quando foi jogar no Sharjah, dos Emirados Árabes.



Bernard conquistou três Campeonatos Ucranianos (13/14, 16/17 e 17/18), três Super Taças (14, 15 e 17) e três Copas da Ucrânia (15/16, 16/17 e 17/18).



O Panathinaikos venceu o Ionikos por 1x0, na rodada de abertura da Super League. O clube volta a campo no próximo sábado, quando enfrentará o OFI pela segunda rodada do campeonato nacional.