A campanha do senador Bernie Sanders (Vermont) informou a jornalistas por email que o candidato suspendeu sua campanha para a indicação do partido democrata para a disputa à Casa Branca em novembro.



"Senador Bernie Sanders na quarta-feira anunciou que está suspendendo sua campanha a presidente durante conferência com sua equipe", apontou o comunicado. O senador deverá fazer um pronunciamento em minutos para explicar sua decisão aos seus apoiadores.