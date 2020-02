Bethânia recebe homenagem da Academia de Letras de Santo Amaro

Entusiasta da poesia, a cantora Maria Bethânia recebeu na noite deste sábado (31), no salão nobre do Museu dos Humildes, uma homenagem da Academia de Letras de Santo Amaro, em parceria com o Mural das Letras, por sua contribuição para a divulgação da literatura poética no Brasil.

Na ocasião, Betânia recebeu, além da placa comemorativa, uma poesia ilustrada do escitor e acadêmico Marcelo Caettano, intitulado Flor de Cantar:

FLOR DE CANTAR

Num chão

Vermelho

Recôncavo

Pisado

Nas alegrias

E coragens

Opinião

Fez semente

Livre

Descalça

Daquelas

Que realidade

Clareia

Mas não

Basta



O vento

Que leva

Deu flor

Enraizada

Em mãe

Senhora

E Oyá

Pétala

E poesia

Perfumosas

De Maria

Bethânia

Palco

Casa

E cantar

Neste domingo (2), a cantora acompanhou a Procissão de Nossa Senhora da Purificação, fazendo questão de espargir perfume na imagem da santinha de devoção de toda a sua família.

Veja o vídeo: