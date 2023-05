Beto Barbosa se revolta ao vivo e abandona programa: 'Preconceito'

O cantor Beto Barbosa se revoltou com uma reportagem exibida na TV Jangadeiro, afiliada do SBT no Ceará, e abandonou ao vivo o programa "Todo Mundo Ama". Autor de hits como "Preta" e "Adocica", o artista de 68 anos não gostou de ver um repórter perguntar a pessoas na rua se elas conheciam o ritmo da "lambada".

"Eu acho a pergunta do repórter muito preconceituosa. Porque a lambada é uma música mundial, que começou na França e é conhecida no Brasil e no mundo. Uma falta de respeito. Claro que as pessoas sabem", disparou o cantor.

"Estive em todos os programas de televisão, inclusive, recentemente, no programa do Serginho Groisman com uma orquestra cantando 'Os 40 Anos de Beto Barbosa'", revelou.

Lorrane Cabral, apresentadora da atração, tentou acalmar os ânimos e pediu para Beto cantar, mas o artista optou por deixar o programa.

"Vamos dançar lambada com Beto Barbosa?", perguntou a apresentadora.

"Eu gostaria muito de cantar, mas vou me retirar do programa, porque eu não gostei de como o repórter veio me tratar. A gente vem no programa com muito carinho, amor e respeito, para ter minha história dessa forma. Eu acho que é uma falta de respeito ao artista. Não vim aqui para passar por isso. Me desculpe, viu? Peço desculpas também ao diretor do programa. Estou há 40 anos levando multidões para os meus shows" , respondeu o cantor.

"Peço perdão também, encarecidamente, mas vamos lá e, hoje, ele não vai cantar. Vamos aos comerciais e voltamos já", completou a apresentadora.