Beto Falcão faz show em 'Verão 90' e descobre que vai morrer

Depois de misturar os personagens de O Tempo Não Para e Orgulho e Paixão, em agosto de 2018, a TV Globo vai promover um encontro inusitado na novela das 7, Verão 90. O cantor de axé Beto Falcão, estrela da novela Segundo Sol, vai participar de um show na Galeria Sibéria. E, claro, vai cantar um dos seus clássicos: Axé Pelô!

Emílio Dantas, que interpreta o personagem baiano, contou ao Gshow que curtiu muito a experiência de voltar a ser o Beto Falcão."Foi massa, papai. A energia do set do Jorge (Fernando) é bem parecida com a do Dennis (Carvalho), reencontrei amigos de equipe e curti demais reviver o Beto", comentou Emílio.

(Foto: Reprodução)

No capítulo, Madá (Fabiana Karla) vai ter um visão reveladora sobre o futuro do cantor, protagonista da novela Segundo Sol. Sensitiva certeira, tudo que ela prevê, uma hora acontece. Durante o badalado show do cantor, Beto Falcão (Emílio Dantas), a morena visualiza a morte do artista. Ela corre para alertar o baiano sobre o que o destino lhe reserva.

“Beto, Beto Falcão?!”, Madá grita. Ela tenta explicar para Beto Falcão o que vai acontecer com ele, mas acaba falando um monte de coisa sem sentido. Pelo menos, para aquele momento: "Beto, pelo amor dos Orixás, não entre naquele avião... Não pegue aquele avião!!!”, ela pede. “Que avião, minha linda? Do quê que cê tá falando?”, Beto Falcão não entende nada. Em seguida, Madá tem mais uma visão e alerta Beto sobre Karola (Deborah Secco) e Remy (Vladimir Brichta). O que deixa o cara ainda mais confuso! “Beto, seu irmão Remy não presta! E Karola não vale nada! Quando o segundo sol chegar, abra o olho! Karola não lhe ama!”, ela diz. “É o quê? Quê que cê ta falando?”. Ainda não há previsão de data para o capítulo ir ao ar.

Para Emilio Dantas, é motivo de comemoração juntar as duas tramas. "A possibilidade de fazer o crossover e levar para o público essas 'brincadeiras' sem perder a lógica dos universos". Ele pede para o público ficar de olho na telinha. "Tentem achar na cena o homem do barco. Ele estava lá!", brinca Emílio, sobre a cena que viralizou nos primeiros capítulos da novela.