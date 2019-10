Beto Guedes se apresenta no TCA nesta sexta (11)

O cantor mineiro Beto Guedes se apresenta hoje no Teatro Castro Alves a partir das 21h. A apresentação reúne os grandes clássicos compostos por Beto, desde as faixas do Clube da Esquina.

No repertório estão composições como Sol de Primavera, Amor de Índio, O Sal da Terra, Vevecos, Panelas e Canelas, e Maria Solidária, que já foi tema de abertura da novela Coração de Estudante (2002). O guitarrista terá a companhia no palco de Arthur Rezende (bateria), Adriano Campagnani (baixo), Ian Guedes (guitarra) e Will Motta (teclados).



Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro, SAC´s Barra e Belavista, e na internet, e custam de R$40 a R$160.