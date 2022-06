Beyoncé anuncia novo single para esta terça-feira (21)

Após fazer um apagão em suas redes sociais para anunciar seu sétimo álbum de estúdio, Renaissance, Beyoncé vai lançar o primeiro single do trabalho. Break My Soul chega às plataformas digitais na madrugada desta terça (21) - no Brasil, a música sai à 1h da madrugada (pelo horário de Brasília)

De acordo com a Variety, o novo disco de Beyoncé contará com "faixas dançantes e country", com contribuições do compositor Ryan Tedder, co-autor do hit Halo, de 2008 - ele já trabalhou com artistas como Adele, Jonas Brothers e Taylor Swift. Sabe-se também que o novo trabalho da cantora terá 16 faixas ao todo.

Renaissance marca o primeiro trabalho solo de Beyoncé após Lemonade, em 2016 e está previsto para 29 de julho de 2022. Em 2018, ela uniu-se a Jay-Z para o álbum conjunto Everything is Love,e no ano seguinte saiu Homecoming, álbum que resultou de sua apresentação no Coachella em 2018 e que também deu origem a um documentário homônimo da Netflix.

Ainda em 2019, a cantora lançou The Lion King: The Gift, que complementa a trilha sonora do remake de O Rei Leão, com participações de Kendrick Lamar e Donald Glover.