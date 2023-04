Beyoncé fará show no Brasil em 2024 segundo jornalista

A diva pop Beyoncé deve passar pelo Brasil com a turnê Renaissance World Tour em 2024, as informações são do jornalista José Norberto Flesch, da Orbi, que fez o anúncio na sexta-feira, 28.



Segundo o jornalista, os shows devem ocorrer entre março e abril de 2024. O novo álbum da rainha foi lançado em julho de 2022 e o primeiro show da turnê aconteceu em 10 de maio, na Suecia. Até agora as datas só foram divulgadas na Europa, EUA e Canadá. O Brasil e a América Latina ainda estão de fora oficialmente.



Com o novo trabalho, a Queen B alcançou o recorde de 32 gramofones, se tornando a maior vencedora da história, além disso, venceu quatro das nove indicações no Grammy de 2023.