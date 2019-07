Beyoncé lança música inédita para trilha sonora de O Rei Leão

Nesta quarta (10), Beyoncé lançou Spirit, canção inédita feita por ela para compor a trilha sonora do filme clássico da Disney, O Rei Leão, que chega aos cinemas no dia 18 de julho.

Spirit vai ser traduzida para mais de 42 idiomas e aqui no Brasil vai ser interpretada por Iza, cantora escolhida para dar voz a personagem Nala. A música já está disponível em todas as plataformas e já alcançou o número 1 no iTunes, em poucas horas.

Beyoncé é a curadora da trilha sonora do filme que vai ser lançado nesta quinta (11). Além de Spirit, o dueto cantando por Beyoncé e Donald Glover, Can You Feel The Love Tonight, estão na lista das faixas que compõe a track.

Na última terça (9), foi divulgado que a cantora americana também vai lançar um álbum inspirado no filme, The Lion King: The Gift.

The Gift chega às plataformas no dia 19, um dia depois do lançamento do filme. Misturando o afro beat, hip-hop, r&b e pop, o novo álbum da Mrs. Carter vai reunir alguns dos seus artistas favoritos e grandes nomes da música africana atual, que juntos vão apresentar ao mundo um pouco mais da música africana.

Beyoncé vai lançar álbum inspirado no filme O Rei Leão (Foto:Divulgação)

Para a cantora esse álbum é uma nova experiência e jeito de contar história, ela fez questão de que a conexão pessoal de cada artista com o filme e a sua própria história fosse respeitada. “Eu queria colocar todo mundo em sua própria jornada para ligar com a história”, afirma Beyoncé.

Nomes de cantoras como o do duo Chloe x Halle, Normani, Solange e do rapper Kendrick Lamar estão sendo especulados na internet, mas a única confirmação é a data do álbum.

Também na última terça (9), em Los Angeles aconteceu a premier do live action do O Rei Leão. Além dos artistas que estão fazendo parte do filme, como Donald Glover, a premier contou com a presença de nomes importantes da música, cinema e esporte mundial.

Beyoncé, chegou acompanhada de sua filha primogênita, Blue Ivy que com a roupa igual a da mãe roubou a cena. Normani, Chloe e Halle, Chance The Rapper, o jogador de basquete Stephan Curry, Kelly Rowland e Michelle Williams, foram um dos famosos que passaram pelo tapete vermelho da premier.



