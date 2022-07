Beyoncé lança 'Renaissance' e agradece aos fãs que não ouviram álbum vazado

Beyoncé lançou nesta sexta-feira (29) o tão esperado "Renaissance", primeiro álbum de uma nova trilogia. As músicas, no entanto, já estavam há dois dias na internet, depois que o sétimo trabalho solo da artista vazou.

Apesar disso, houve um movimento de fãs para que as músicas não fossem ouvidas. Por isso, a cantora resolveu agradecer através do Instagram.

Ao lançar "Renaissance" na madrugada desta sexta, Beyoncé agradeceu aos fãs no Instagram. "Então, o álbum vazou e vocês realmente esperaram até o momento de lançamento apropriado para que todos pudessem curtir juntos", começa o texto.

"Nunca vi nada parecido. Não tenho como agradecer o suficiente por seu amor e proteção. Agradeço por chamar a atenção de quem estava tentando entrar no clube mais cedo. Significa o mundo para mim."

Ela continuou: "Obrigada pelo apoio inabalável. Obrigada por serem pacientes. Vamos tirar um tempo e curtir a música. Vou continuar a dar tudo de mim e fazer o meu melhor para trazer alegria para vocês".

O projeto é o primeiro após o aclamado "Lemonade", de 2016. Em 2018, Beyoncé saiu em turnê com o marido, com a "On the run II Tour". O casal faturou US$ 253,5 milhões (cerca de R$ 936,91 milhões, segundo dados da Billboard Boxscore).

Como já foi mencionado no primeiro single, "Break my soul", "Renaissance" é voltado às pistas de dança, com faixas dedicadas à house music e ao dance.

"Break my soul" foi produzida por Beyoncé, Tricky Stewart e The-Dream, os mesmos nomes por trás de "Single ladies", um dos maiores hits da carreira da artista, que saiu em 2008. Os mesmos produtores são responsáveis por "Touch my body", de Mariah Carey, "Umbrella", de Rihanna, e "Baby", de Justin Bieber.

Esse é o primeiro álbum de um projeto de três atos. O processo criativo do álbum levou três anos, período em que a cantora afirmou como sendo um "tempo para ficar quieto, mas também um tempo que achei criativo".

Confira os nomes das 16 faixas que fazem parte de seu novo álbum. São elas: