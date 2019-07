Beyoncé lança The Gift, álbum do filme Rei Leão; ouça

Foi lançado na madrugada desta sexta-feira (19) o álbum especial de o Rei Leão, produzido e com curadoria de Beyoncé. A estrela pop, que dá voz a Nala na nova versão em live-action filme, é a responsável por The Gift (O Presente). O álbum, já disponível em todas as plataformas digitais, conta com 27 faixas - diversas delas interlúdios - em 54 minutos de obra. A própria Beyoncé canta em 10 das 14 faixas do disco.



Entre os convidados do projeto há Kendrick Lamar, Jay-Z, Pharrell e Childish Gambino (Donald Glover), ator que faz a voz de Simba no longa.O álbum é diferente da trilha sonora oficial do filme, que contém as músicas cantadas pelos personagens. Os convidados recriaram canções inspiradas no universo do filme.



Outro destaque do álbum é a presença de Blue Ivy Carter, filha de Beyoncé e Jay-Z, de 7 anos de idade, nos vocais da canção Brown Skin Girl. Na semana passada, a cantora lançou um clipe para Spirit, em que Blue Ivy também aparece nas cenas.

(Foto: Divulgação)

Em entrevista recente ao programa Good Morning America, Beyoncé disse que o trabalho é uma “carta de amor à África”. “Essa trilha sonora é uma carta de amor para a África. Eu quis ter a certeza que encontramos os melhores talentos dali e não apenas usar uns sons, fazendo a minha interpretação deles. Nós meio que criamos o nosso próprio gênero. A trilha sonora é mais do que apenas a música, porque cada faixa conta um pouco da história do filme”, comentou.