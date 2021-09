Beyoncé terá música inédita na cinebiografia do pai de Serena e Venus Williams

O filme King Richard, biografia que segue a vida de Richard Williams, pai e treinador das famosas tenistas Venus e Serena Williams, estreou na última quinta-feira (2) no Festival de Cinema de Telluride, no Colorado (EUA). Além da exibição, o que chamou a atenção foram os créditos no final da sessão que apresentaram uma música nova de Beyoncé.

A faixa intitulada de “Be Alive” é produzida e co-escrita pelo músico DIXSON, famoso pela sua participação no The Voice e parcerias com outros grandes artistas.

A new Beyoncé song titled "Be Alive" is featured at the end of the upcoming Will Smith film, #KingRichard. pic.twitter.com/i1zTBxq4EO — BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) September 3, 2021

Ainda não há mais detalhes sobre a canção que compõe a trilha sonora do novo filme protagonizado por Will Smith. O longa ainda conta com jovens atrizes Saniyya Sidney e Demi Singleton, que interpretam as irmãs Venus e Serena, respectivamente.

O longa tem previsão de estreia para o público norte-americano no dia 19 de novembro deste ano e com a direção de Reinaldo Marcus Green.