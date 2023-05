Beyoncé vem aí? Saiba porque Salvador está fora da rota dos grandes shows

Diante de 45 mil pessoas no Parque de Exposições, Beyoncé subiu ao palco em Salvador para o último de quatro shows no país. Vieram os hits da época: Crazy in Love, Irreplaceable e a estouradíssima Single Ladies. A abertura havia sido de Ivete Sangalo, que arriscava carreira no exterior. Enquanto isso, a capital baiana parecia dar passos largos em direção a um circuito pouco acessível - o das cidades brasileiras que recebem concertos de grandes nomes da música internacional.

Esse episódio aconteceu em 2010 - mais precisamente, no dia 10 de fevereiro, uma quarta-feira que antecedia ao Carnaval. O contexto era outro: a Arena Fonte Nova como se conhece hoje, inclusive, nem existia, já que o antigo estádio estava interditado havia três anos e seria implodido meses depois. Além disso, havia uma leitura simplista e comum de que Salvador "não tinha público" para um show internacional de grande porte.

O que dificilmente daria para imaginar é que a mesma Beyoncé seria o estopim para que o tema ganhasse as redes sociais nas últimas semanas. Desde o início da tour Renaissance, este mês, na Suécia, fãs baianos têm feito campanha para que Salvador receba um dos shows do Brasil. A expectativa é de que a etapa brasileira da turnê seja anunciada nas próximas semanas.

"Acho que tem chance de ela vir a Salvador, porque já veio antes e aqui tem uma das fanbases mais presentes", diz o criador de conteúdo Lucas Dilunez, 21 anos.

Até o prefeito de Salvador, Bruno Reis, entrou na campanha. Em seu perfil no Twitter, ele disse que o convite para a cantora já está feito para vir a Salvador. "Chegue mais, Queen Bey, que Salvador está de braços abertos para a turnê do ano que vem. Tenho certeza que vai amar comer acarajé e dar um rolê no Pelourinho", escreveu, em resposta ao prefeito do Rio, Eduardo Paes, que também encampou a campanha pela ida da popstar às terras cariocas.

Mais de uma década depois, há novos espaços - além da própria arena, inaugurada em 2013; vieram o Centro de Convenções Salvador e mesmo o Armazém Convention, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana. Tocaram aqui Elton John, Roger Waters, A-ha, David Guetta e Paul McCartney e, desde 2015, Salvador tem o título de Cidade da Música, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Muito mudou, mas a mesma discussão tem retornado com força: por que Salvador não tem mais shows de grandes nomes do pop e do rock internacional?

Ao mesmo tempo em que a cidade luta contra seus entraves, outras capitais despontam como alternativas fora do eixo Rio-São Paulo. Só este ano, Curitiba (PR), por exemplo, teve nomes como Backstreet Boys, Coldplay, Jack Johnson e Imagine Dragons. Os mesmos Backstreet Boys e Jack Johnson também estiveram em Belo Horizonte (MG), que ainda foi palco para Joss Stone.

No caso de Beyoncé, caso a apresentação aqui não seja confirmada, o fã Lucas Dilunez já se prepara para viajar. "Prefiro que seja aqui, mas se for em qualquer outro estado, estarei lá. Acho que a oferta de shows em Salvador ainda deixa muito a desejar. A cidade tem toda a capacidade de ser inserida no circuito internacional de cultura", opina.

Falta logística

Na última década, a maior parte dos shows internacionais de grandes artistas que vieram a Salvador tocaram justamente na Arena Fonte Nova. Foi o caso de David Guetta (2014), Elton John (2014), Paul McCartney (2017), Hanson (2017), Roger Waters (2018) e A-ha (2022).

Por isso, uma das insatisfações do diretor de operações comerciais da arena, Alexandre Gonzaga, é não ter conseguido trazer também o Coldplay, que bateu recorde de apresentações consecutivas no Brasil em março, com shows no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Curitiba.

“Nós tentamos, e tentamos incessantemente, trazer eventos internacionais para a Arena Fonte Nova. Mas o principal problema hoje é a logística”, explica.

Segundo ele, muitos dos artistas que vêm para o Brasil já traçam um roteiro concentrado no Sudeste e no Sul porque, na sequência, partem para a Argentina e para o Chile. “Em outros casos, a gente consegue, como foi com o A-ha, que fez Salvador, depois BH, Rio, São Paulo e Curitiba”.

Ele garante que todas as experiências foram positivas e acrescenta que acredita que há uma lacuna por esse tipo de atração na cidade. No entanto, é preciso analisar cada artista para saber se o show “funcionaria” na Bahia. Na arena, é possível ter configurações que vão de um público de 10 mil a 65 mil pessoas.

“Esses artistas como Madonna, Paul McCartney, Iron Maiden, a própria Beyoncé, Ed Sheeran… Todos têm um apelo grande. E tem também shows de médio porte e Salvador comporta. O A-ha é um show de médio porte”, cita.

Ainda que pondere que o tíquete médio da cidade é um pouco mais baixo do que o de outras capitais, ele rechaça hipóteses de que não haveria público. “Ao contrário, um dos parceiros com quem a gente fez o A-ha estava meio desacreditado e mudou completamente a opinião”.

Há, ainda, situações em que a vontade do artista pesa mais. O havaiano Jack Johnson, por exemplo, estava praticamente fechado para tocar em Salvador. “O artista resolveu fazer só Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Pode acontecer, como pode acontecer de o artista querer conhecer o Nordeste”, diz Alexandre.

Salvador recebeu a turnê do ex-beatle Paul McCartney, com show realizado na Arena Fonte Nova em 2017 (Arisson Marinho)

Malha aérea

Apesar da construção dos novos espaços, a falta de equipamentos que possam receber eventos ainda é citada como um dos entraves para mais shows. Não há nenhum grande teatro, por exemplo, como destaca o diretor de operações da Zum Brazil Eventos, Bruno Portela. Já outras opções, como o Centro de Convenções, ficam limitadas pela capacidade. “Se você está falando de Beyoncé, por exemplo, 20 mil pessoas não representam o público que a artista está acostumada”, pondera.

Uma possibilidade citada por ele seria o próprio Parque de Exposições, mas montar toda estrutura mínima - incluindo banheiros e camarins - tornaria tudo ainda mais caro. A Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado (Seagri), que administra o parque, informou que tem trabalhado para viabilizar uma Parceria Público Privada (PPP) para as necessidades do setor de grandes eventos. Segundo o órgão, já foram recebidas propostas e, neste momento, estão sendo discutidas propostas que agreguem tanto atividades voltadas ao agro quanto eventos como feiras, exposições, shows e festivais.

Bruno Portela acredita, ainda, que não necessariamente o público estaria disposto a pagar pelos valores de ingressos cobrados nessas grandes turnês. Reclamações quanto ao preço dos bilhetes são comuns, além de pedidos por ingressos solidários. Daí, o que poderia ser uma oportunidade para atrair turistas de outros estados acaba esbarrando em outro problema: o valor das passagens para Salvador.

“Você acaba perdendo para hubs como Recife, que recebe muitos shows de turnês, por ter a questão da malha viária para receber turistas. Um show desse porte não é só para a cidade, mas o público que vem começa a esbarrar na malha aérea. Hoje, Salvador tem deficiência de malha aérea e os valores das passagens estão elevadíssimos”.

De fato, o turismo pode se beneficiar desses eventos. No show de Paul McCartney, por exemplo, 30% do público era de turistas, de acordo com a Arena Fonte Nova. O que os produtores argumentam, porém, é que, ao contar os possíveis gastos de uma viagem a Salvador, muitos turistas podem entender ser mais barato ir a São Paulo, por exemplo.

“Precisa de um investimento alto, de boa vontade do poder público e dos empresários para achar soluções. Fora a questão da malha aérea e infraestrutura, acho que a hotelaria ainda peca um pouco porque teve redução. Estamos vendo uma reação, novos hotéis de luxo, mas, para grandes eventos nesse formato, as pessoas buscam hotéis econômicos. Precisamos de uma oferta maior. O setor cultural precisa andar de mãos dadas com o turismo”, acrescenta Portela.

Em novembro, a bancária Luana Paim, 31 anos, já tem uma viagem planejada: vai ao Rio de Janeiro especificamente para o show do grupo mexicano RBD. Vez ou outra, ela encara um avião unicamente com um objetivo assim. Ano passado, foi a São Paulo para ver os ingleses do McFly tocarem. Vem acontecendo assim desde 2008, quando viajou por um show pela primeira vez - na época, acompanhada da mãe.

"A oferta de shows internacionais em Salvador não existe. Ou é uma vez na vida e outra na morte. Eu já me programo para viajar porque sei que não vai rolar show aqui. O último que fui em Salvador foi 2017", diz, referindo-se à apresentação dos irmãos Hanson na Arena Fonte Nova, em agosto daquele ano.

Ainda que aproveite para turistar quando dá, em outras cidades, ela afirma preferir que os eventos acontecessem aqui. "Economizaria mais, já que os shows que eu vou são sempre nas mesmas cidades".

Pouco patrocínio

Com a experiência de mais de 30 anos no setor, a produtora Irá Carvalho, da Íris Produções, é responsável por alguns dos principais shows de grandes nomes nacionais em Salvador. Contudo, ela não acredita que os eventos de música gringa possam ser rentáveis por aqui, nas condições de hoje.

“Sei que já teve Beyoncé, Maroon 5, Elton John, mas com dificuldade. Os produtores que fizeram esses shows reclamam que não se paga. Os custos são muito altos, porque temos um dos serviços mais caros do país”, argumenta. Segundo ela, a alta demanda de eventos musicais na cidade - em alguns finais de semana, há três ou quatro shows -, faz com que aconteça um superfaturamento dos serviços necessários para montar a estrutura.

Outro problema é a dificuldade de conseguir patrocínio. Irá acredita que a maior parte das marcas ainda vê destinos fora do eixo Rio-São Paulo de forma mais arriscada. Por isso, preferem investir lá, onde milhares de ingressos são vendidos rapidamente.

“Quando investem, não investem igual como no Sudeste. Investem metade, por conta do retorno. Nem todas as marcas patrocinam. Além das marcas de bebidas, a gente não consegue grandes apoios para isso”.

Um único show de um grande artista não pagaria todas as despesas aqui. Seria necessário fazer duas ou três apresentações, em alguns casos, para diluir os custos em um mesmo lugar. “Grandes nomes são bem mais caros. Você viu quantos shows o Coldplay fez em São Paulo? Mas vir para cá com uma estrutura e fazer dois, três dias, será que vai ter público? Porque um dia só não se paga”, diz ela, que cita também uma mudança de hábitos do público que pode estar disponível a pagar. O público mais adulto estaria em busca de maior conforto, inclusive para chegar ao local.

Ainda assim, Irá defende que o mercado deve se abrir para as possibilidades - tanto as empresas patrocinadoras quanto gestores públicos e espaços. “Tem que ter um coletivo pensando e talvez até prefeitura e governo patrocinarem. Quando um show desse vem para Salvador, olha quantos empregos são gerados. Movimenta o mercado”, completa.

Depois da pandemia

O diretor geral do Centro de Convenções Salvador (CCS), Ludovic Moullin, porém, acredita que não se trata de uma questão de Salvador, mas do país de forma geral. O grupo que administra o espaço também é responsável por outros no país, como a Arena Jeunesse, no Rio, e o Distrito Anhembi, em São Paulo. Neste último, que está em obras, o plano é terminar de construir uma arena multiuso em até dois anos.

Assim, a GL deve ter atuação em três cidades, o que pode facilitar o trabalho.

“Uma turnê não se faz em pouco tempo. Nós abrimos as portas em março de 2022. A gente está conversando com a Live Nation para uma turnê incluindo São Paulo, Rio e Salvador. Dessa forma, a nossa empresa consegue fazer porque negocia diversas praças”, explica, citando a produtora internacional que trouxe artistas como Harry Styles e vai assinar os shows do RBD e de Beyoncé.

Ele é uma das vozes que alerta que fazer um único show não é algo rentável para o setor, porque não é capaz de cobrir todas as despesas. “Não é Salvador que não consegue trazer. O Brasil inteiro está se reorganizando para poder receber esse tipo de show”, pondera.

Moullin cita apresentações de Anitta e Alok, que já ocorreram no Centro de Convenções. Ainda que sejam brasileiros, de acordo com ele, são artistas com produção de nível internacional. “Tem que ter paciência. As coisas vão chegar. Estamos saindo da pandemia, as pessoas estão se reorganizando. O setor de eventos sofreu muito, perdeu muito dinheiro. Os produtores estão começando a se recuperar para poder investir em uma turnê internacional. Dizer ‘vou trazer Beyoncé e pagar tudo não é tão simples”, reforça.

'A mentalidade do empresariado não mudou', diz pesquisador musical

Se algo mudou para melhor no posicionamento de Salvador quanto à realização de shows internacionais foi a inauguração de novos espaços por aqui. No entanto, um caminho distante a percorrer ainda seria a mudança de visão de empresários do setor.

Essa é a avaliação do pesquisador musical e jornalista Luciano Matos que, em 2010, chegou a escrever um artigo sobre o tema para seu site, El Cabong. Na época, ele avaliou que, ainda que distante, a situação parecia melhor a cada ano. Hoje, acredita que pouca coisa avançou na capital baiana, ainda que reconheça aspectos positivos.

"Teve um movimento que parecia que ia mudar. A hegemonia da axé music diminuindo e o crescimento da internet teoricamente favoreceram. Outra mudança foi a chegada de festivais do porte do Afropunk, que trouxe nomes grandes; e já é um avanço. Mas o que não mudou mesmo foi a mentalidade do empresariado e dos produtores, com pouco estímulo a esses shows", pondera Luciano.

Uma hipótese considerada por ele é a própria força da cultura local, que faz com que tudo gire em torno disso. Por outro lado, Salvador também consegue com frequência atrair shows internacionais de gêneros como o reggae e o rock. Iniciativas que vinham sendo testadas antes da pandemia da covid-19 também foram prejudicadas com o período sem eventos.

"Falta grana também. Falta que os patrocinadores entendam que Salvador é uma cidade que tem capacidade de receber esses eventos. Acho que grandes empresários e patrocinadores, que apostavam antes no axé, agora investem no pagode. Falta sair da zona de conforto e buscar isso. Dava para ter Coldplay facilmente em Salvador, com casa cheia, assim como Red Hot Chili Peppers", enfatiza.

A banda californiana, formada por Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith e John Frusciante, fará cinco shows no Brasil em novembro, incluindo apresentações em Brasília, Porto Alegre e Curitiba.

Matos defende, porém, que grandes marcas também sejam provocadas para olhar para Salvador para além da terra do axé e do pagode. Isso, portanto, caberia às produtoras de eventos. "Acho que o público pode ser provocado, a mídia pode ajudar nisso, as rádios podem ajudar nisso. Salvador é uma cidade muito musical e abraça a diversidade", acrescenta.