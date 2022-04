Beyond Expo reabre circuito de eventos gamers presenciais em Salvador

O próximo final de semana - 16 e 17 de abril - marcará a volta de eventos presenciair relacionados a games. É que acontece, no Centro de Convenções de Salvador, em Armação, a Beyond Expo, realizada pela startup BDS – Beyond Digital Sports, em correalização com a Prefeitura Municipal da cpaital baiana e com apoio do Centro de Convenções. Será uma chance para os fãs de games, eSports e cultura pop-geek terão se reconectarem com os eventos do gênero.

O evento conta com prestígio de marcas como Warner, Redragon, Saga e Voltz e a expectativa é de um público presente de cerca de mil pessoas, além de outras 10 mil que poderão assistir a mais de 20 horas de conteúdos ao vivo transmitidos via streaming.

Os ingressos, no valor de R$ 40 (meia-entrada por R$ 20) ainda podem ser adquiridos no site beyondverso.com.br. Atenta às necessidades gerais, a BDS oferece ainda o “ingresso social”, R$ 30 + 1kg de alimento não-perecível. Durante os dois dias de eventos, os donativos arrecadados serão doados a instituições filantrópicas da cidade.

“Para a BDS, nascida em Salvador, não existe alegria maior do que reiniciar sua jornada de eventos abertos ao público dentro de sua própria casa. Nossa operação vai engrenar muitas ações em 2022, incluindo a abertura da BDS Academy Salvador e a realização de dezenas de eventos digitais e presenciais, competitivos e de entretenimento”, destaca o influenciador gamer Lukas LKZ Walter, de 24 anos, fundador da BDS.

“O Centro de Convenções Salvador apoia iniciativas como a Beyond Expo por tratar-se de uma feira com grande potencial. O segmento gamer, que hoje é voltado principalmente para o lazer, amanhã terá um peso importante na economia, com destaque em novas tecnologias e inovação, com geração de empregos”, observa Ludovic Moullin, diretor geral do Centro de Convenções Salvador.

Dentre as atrações da programação, a Beyond Expo terá a participação de influenciadores e profissionais do setor como Daniele Cherna (atleta baiana do time INTZ e fundadora da Associação Feminina Gaming do Brasil), Ana Antar (baiana e produtora nacional do WGB - Women Gaming Brazil, evento de desenvolvimento de jogos focado em mulheres cis/trans e pessoas não-bináries), Gabriel "Kami" Bohm (ex-pro-player, bicampeão brasileiro de LOL e atual streamer da paiN Gaming), Arthur Ribas (apresentador oficial da Warner Play) e Chico Tattini (head comercial do Rensga, franquia goiana que disputa o CBLOL).

Os convidados especiais debaterão temas como nível competitivo dos eSports no país, desafios da diversidade na cena gamer, jogabilidade de games lançados recentemente, games como primeiro grande teste do metaverso publicitário, relacionamento entre pais e filhos, inovações tecnológicas no mercado gamer, entre outros.

A programação inclui atividades como freeplays de console, mobile e computador (Just Dance, LOL, Valorant, Free Fire, CS-GO, Fifa, Lords Mobile, Mortal Kombat etc.); cenários interativos; estandes com ativações de publishers e marcas não-endêmicas; desfile de cosplayers de personagens consagradas; entrevistas, podcasts e palestras no Beyond Deck; show musicias; e espaços exclusivos para crianças e jogos de tabuleiro.

Serviço

Beyond Expo