Bia Ferreira vence estreia e avança às quartas do Mundial de Boxe

Beatriz Ferreira estreou sem dificuldades no Mundial de Boxe feminino. A baiana passou fácil pela australiana Danielle Scalon nesta terça-feira (21), pela categoria 60 kg, e garantiu vaga nas quartas de final do torneio. Bia Soares e Jucielen Romeu também venceram e avançaram em Nova Dehli, na Índia, ficando a uma luta do pódio. Caroline Almeida também entrou em ação, mas foi eliminada.

Líder do ranking mundial da categoria até 60kg, Beatriz Ferreira foi superior nos três rounds da luta. Campeã em 2019, a baiana quase não deu espaços para Scalon, de apenas 19 anos, e conseguiu a vitória por decisão unânime dos juízes.

A próxima oponente é a japonesa Ayaka Taguchi, em duelo marcado para a próxima quarta-feira (22), em horário ainda indefinido. Em caso de classificação para a semifinal, Bia garantirá um lugar no pódio, já que não há disputa de terceiro lugar no boxe. Além do ouro em 2019, a baiana ganhou a medalha de prata no ano passado.

Quem também avançou para as quartas de final foi Jucielen Romeu, que derrotou a japonesa Satusuki Yoshizawa em sua segunda luta no torneio. A disputa, pela categoria até 57kg, começou equilibrada, e o primeiro round teve vitória dividida da brasileira. Mas, a partir da segunda parcial, Juci conseguiu emplacar boas sequências de golpes e ganhou por decisão unânime.

A paulista agora se prepara para encarar a italiana Irma Testa, líder do ranking mundial e atual vice-campeã da competição. Jucielen Romeu busca sua primeira medalha na competição, depois de parar nas quartas no ano passado.

Beatriz Soares, por sua vez, passou pela australiana Marissa Williamson, também em sua segunda disputa no Mundial. A brasileira foi derrotada no primeiro round pela categoria até 66kg, mas conseguiu a virada e se classificou com vitória por 4 a 1. Ela enfrentará a tailandesa Janjaem Suwannapheng nas quartas de final.

Já Caroline “Naka” Almeida (50kg), medalhista de bronze no último Mundial, foi eliminada. A pernambucana perdeu para a tailandesa Chuthamat Raksat por decisão unânime.

O time brasileiro ainda tem Barbara Santos nas quartas de final da categoria até 70kg. Todas as lutas acontecerão nesta quarta-feira (22), ainda sem horário definido.

Jucielen Romeu x Irma Testa (ITA) – 57kg

Beatriz Ferreira x Ayaka Taguchi (JPN) – 60kg

Beatriz Soares x Janjaem Suwannapheng (THA) – 66kg

Barbara Santos x Madina Nurshayeva (KAZ) – 70kg