Bia Haddad bate número 12 do mundo e está na semifinal em Toronto

Bia Haddad continua fazendo história no WTA 1000 de Toronto, no Canadá. Depois de vitórias contra a número 13 do mundo, a canadense Leylah Fernandez e, sobretudo, contra Iga Swiatek, a líder do ranking, colocando o país pela primeira vez nas quartas de um WTA 1000, a brasileira avançou às semifinais nesta sexta-feira ao se vingar de Belinda Bencic e ganhar, de virada, por 2/6, 6/3 e 6/3. Ela havia perdido de suíça, 12 do mundo, na estreia em Sydney.

Foi o segundo encontro entre as tenistas na história, ambos em 2022. Na estreia no WTA 500 de Sydney, na Austrália, Bencic ganhou fácil, com parciais de 6/2 e 6/3. A suíça de 25 anos já havia conquistado o título de Toronto em 2015, e também vinha empolgada após bater a experiente Venus Williams e a forte Garbine Muguruza.

O começo da partida ficou marcado pelas tenistas investindo no saque. Com potência, não davam chances para quem estava na recepção. O primeiro breakpoint veio apenas no sexto game após Bia Haddad cometer erro não forçado e mandar na rede. Após abrir 30 a 0, a brasileira teve o serviço quebrado e ficou em desvantagem de 4 a 2.

A suíça mais uma vez sacou bem e não teve problemas para ampliar para 5 a 2. Bia tinha de servir bem e ainda devolver a quebra para continuar viva na parcial. Mas a brasileira sentiu muito a perda do serviço e sofreu nova quebra sem impor resistência. Repetindo Sydney, Bendic também fechou a primeira parcial em 6/2, após 34 minutos.

Bia precisava melhorar a devolução do saque de Bendic para recuperar o moral. Mas a suíça começou novamente se impondo e abriu a parcial na frente sem problemas. Após o 1 a 1 no segundo set, finalmente a brasileira conseguiu reagir e teve um triplo breakpoint a seu favor. Quebrou na terceira chance e finalmente vibrou para valer. Abriu 3 a 1 em game bem disputado.

Bastava confirmar seus serviços para igualar o jogo. Fez 4 a 2 após salvar um breakpoint. Antes lamentando muito, Bia parecia mais solta em quadra. Sem cometer os erros do primeiro set, viu a oponente se enervar e cometer duas duplas faltas seguidas, proporcionando o set point. A brasileira aproveitou o nervosismo de Bendic e fechou por 6 a 3 após um erro não forçado.

O terceiro set começou com a suíça bastante agressiva e quebrando o serviço da brasileira. Fez 2 a 0 servindo bem. A torcida, então, buscou desestabilizar a número 12 de mundo ao fazer barulho em seus saques - ela chegou a mandar o povo "calar a boca". Irritada, Bendic permitiu a reação e Bia devolveu a quebra para empatar em 2 a 2 e depois virar.

Depois de perder dois breakpoints e ver Bia abrir 4 a 3, Bendic atirou a raquete ao chão, bastante irritada. A reta final do jogo tinha uma tenista concentrada, diante de uma rival extremamente nervosa com os erros bobos. Com winner, a brasileira quebrou novamente, abriu 5 a 3 e foi para o serviço para fechar a batalha. E não desperdiçou a chance no terceiro match point, conseguindo a vitória com ace.

Antes de Bia Haddad entrar em quadra, outros dois jogos definiram a primeira semifinal deste sábado. E a experiente romena Simona Halep fez mais uma vítima em sua bela campanha em Toronto até então, somente com vitórias por 2 a 0.

A quarta vitória da ex-número 1 do mundo de 30 anos - ficou no topo do ranking em 2017 - foi contra uma das revelações americanas, Cori Gauff, de somente 18 e já número 10 do mundo. Halep avançou com 6/4 e 7/6 (7/2) e agora terá outra rival dos EUA pela frente. A adversária de Halep neste sábado será Jessica Pegula, que despachou a cazaque Yulia Putintseva com vitória por duplo 6/3.