Bia Haddad vence Ons Jabeur, faz história e vai à semifinal de Roland Garros

Beatriz Haddad Maia continua fazendo história em Roland Garros. Nesta quarta-feira (7), em mais uma batalha de três sets, a brasileira buscou a terceira virada consecutiva na competição. Desta vez diante da tunisiana Ons Jabeur, sétima cabeça de chave, parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 6/1, para desencantar diante da oponente e se garantir na semifinal. Desde o US Open de 1968, com Maria Esther Bueno, que o País não tinha uma representante entre as quatro melhores em um Grand Slam.



Como ocorreu nos dois últimos jogos, Bia Haddad começou desatenta e acabou derrotada no primeiro set. Logo de cara, viu a tunisiana abrir 2 a 0 quebrando seu serviço. A brasileira até devolveu a quebra, mas novamente perdeu seu serviço. Depois da segunda quebra, a brasileira não conseguiu mais voltar para o set e acabou perdendo por 6 a 3.



Repetindo as partidas contra Sara Sorrimes Tormo e Ekaterina Alexandrova, a brasileira não conseguiu mostrar sua força no primeiro set e acabou derrotada, sendo obrigada a jogar muito nas parciais seguintes para buscar o 2 a 1. Com força e cabeça fria, foi bem para obter vitórias maiúsculas.



Nesta quarta-feira, ela teve de lutar muito contra Ons Jabeur, de quem havia perdido nos dois encontros. A segunda parcial foi bastante difícil e sem quebras. Com o serviço em 5 a 5, a brasileira teve dois breakpoints contra, com 15 a 40, mas conseguiu se manter fria para fechar o serviço. No tie-break, abriu logo 3 a 0 e jamais permitiu que o tunisiana reagisse, fechando por 7/5.



Empolgada com o crescimento na partida, Bia Haddad abriu o set decisivo de maneira arrasadora e foi logo quebrando o saque de Jabeur em duas oportunidades. Com 3 a 0, bastava trocar pontos para sair vencedora. Lutando muito, a tunisiana devolveu uma quebra e sacou para encostar. Mas não suportou os ataques fortes na brasileira e com devolução na rede, voltou a perder o serviço.



O jogo ficou nas mãos da brasileira, mas uma bola para fora deu a possibilidade de Jabeur diminuir para 4 a 2. Salvou três breakpoints em game de mais de 10 minutos e na segunda vantagem, fez 5 a 1 com devolução na rede de uma cabisbaixa adversária.



Faltava apenas mais um ponto. E ele veio com mais uma quebra. A brasileira ficou incrédula com a devolução para fora, com a mão direita na cabeça, depois deu abraço forte em Jabeur e comemorou muito, acenando para as arquibancadas enquanto era aplaudida de pé pela entusiasmada torcida que acompanhou o jogo na quadra.



"Agradeço ao público, em especial aos brasileiros. A gente teve dois dias para se recuperar fisicamente e eu estava muito bem graças a meu fisioterapeuta, meu técnico. Agora vamos descansar", celebrou Bia, que ainda posou para algumas fotos na saída da quadra e fez uma dedicatória aos avós ao assinar a câmera.