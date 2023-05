Bianca Andrade diz que tirou tubarões da nova mansão antes de mudança

A influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, usou seu perfil no Instagram para esclarecer não há tubarões no aquário da sala de sua nova mansão. A notícia viralizou depois da ex-BBB revelar que havia comprado uma casa avaliada em R$ 18 milhões.

Acontece que a casa ficou conhecida como Casa do Tubarão após o youtuber Casimiro publicar um vídeo mostrando que o imóvel possuía um tanque com 34 mil litros de água para a espécie na sala de estar.

Nas redes, Bianca esclareceu que pediu ao antigo dono do imóvel que os animais fossem levados para outro local. Eles eram criados pelo último proprietário.

"Não tem tubarões na minha casa, tá, gente? Uma das condições antes de eu comprar a casa era que os tubarões fossem para um lugar que tivessem profissionais que pudessem cuidar deles. Falei com o ex-dono da casa que não concordava que eles ficassem ali, então não tem tubarões na minha casa", contou.

"Já entrei (na casa) e os tubarões já estavam num lugar melhor, com profissionais, num aquário que pudesse cuidar deles", completou Boca Rosa.

Mansão nova

A casa luxuosa fica na região da Granja Viana, dentro de um condomínio com heliponto e haras, em São Paulo. O imóvel tem um terreno de 2.400m², quatro suítes com closets, escritório, piscina aquecida, sala de cinema com 12 lugares, lareira, adega, academia, salão de jogos e salão de festas.

"Comprei a minha primeira casa que é literalmente um sonho (essa agora é minha), uma das minhas maiores conquistas! Olha, chega eu tô brilhando de tão realizada! rs", festejou ela no Instagram.