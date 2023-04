'Bibi Perigosa' é presa no Rio após controlar ataques no RN

No fim da tarde deste domingo (2), Andreza Cristina Lima Leitão, conhecida como Bibi Perigosa, foi presa no bairro de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela é suspeita de fazer parte dos ataques que aterrorizaram o Rio Grande do Norte em março.

Ela controlava o tráfico do estado, mas estava escondida desde 2020 no Rio de Janeiro, enviando comandos da capital carioca para o nordeste. Os ataques começaram no dia 14 de março e ficaram desestabilizando a população até o último dia 25.

De acordo com o g1, ela ficava escondida na Vila Kennedy e, ao deixar a favela de Bangu para Campo Grande, acabou sendo interceptada pelos policiais civis na frente de um shopping.

“A Andreza criou um grupo de comunicação entre os criminosos que ela intitulou ‘Companhia dos Artilheiros’, que promoveu verdadeiros atos terroristas no Rio Grande do Norte, que incluíram assassinatos, roubos em série, depredação de prédios públicos e incêndios de veículos e residências”, explicou o delegado Rodrigo Coelho, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

Na época dos ataques, um fórum de Justiça, duas bases da Polícia Militar, a sede de uma prefeitura e outros prédios públicos foram atacados pela quadrilha comandada por Bibi Perigosa. Além disso, ônibus e veículos foram incendiados.