Biblioteca da Dança: projeto baiano no #Emcasacomsesc

Os performers baianos Neto Machado e Jorge Alencar apresentam a Biblioteca de Dança na programação do palco virtual #EmCasaComSesc nesta terça (11), às 21h30, no PROJETO #EmCasaComSesc ( www.youtube.com/sescsp.) Na instalação coreográfica, que estreou em 2017, artistas da dança compartilham coreografias que marcaram suas vidas.

Membros da Dimenti Produções Culturais, Neto Machado e Jorge Alencar desenvolveram a Biblioteca de Dança em três contextos internacionais de residência artística na Alemanha, Sérvia e Espanha, com apoio da Fundação Nacional de Artes (Funarte). A obra já circulou por diversas cidades do Brasil e do mundo.



Agora, Neto e Jorge montam uma sessão na casa onde moram, em Salvador, para uma experiência nova nesta trajetória, sem o corpo a corpo com o público, mas, do mesmo modo, reativando memórias de cenas para torná-las novamente presentes: sobre quando uma obra de dança atravessa a vida de alguém, sobre quando coreografar é um jeito de documentar histórias a partir de afetos.

A versão online do trabalho apresentará um recorte das histórias dançadas da dupla. Ao longo da live, os artistas encaminharão perguntas ao público, que poderá trazer suas impressões para o bate-papo.



Entre os trabalhos da dupla, que cruza dança, teatro e audiovisual, estão o espetáculo Vermelho Melodrama (indicado a seis categorias do Prêmio Braskem de Teatro 2019); Pinta” (melhor longa- metragem no Rio Festival Gay de Cinema 2014) e Vale Tudo com a Drag Queen Rainha Loulou (Prêmio Melhores do Ano da Cena Baiana LGBTQI+ 2015). Mais informações sobre eles em www.netomachado.com e www.jorgealencar.com.br.