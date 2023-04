Bibliotecas comemoram centenário da escritora Betty Coelho 

Acontece entre os dias 24 e 27 de abril de 2023, na Biblioteca Infantojuvenil Betty Coelho e na Biblioteca Central da Bahia, o projeto Semana Betty Coelho: histórias e histórias de um centenário, que pretende comemorar o centenário da professora, escritora, e contadora de histórias, a baiana Maria Betty Coelho Silva (1923-2019) que, com seus livros, contações de histórias, cursos, e oficinas, formou várias gerações de contadoras e contadores de histórias



A Semana Betty Coelho, organizada pelas duas bibliotecas acima citadas, constitui-se de três atividades distintas, porém interrelacionadas, o II Festival Betty Coelho de Contação de histórias; o I Simpósio Literaturas e bibliotecas: diálogos entre a cultura oral e a escrita; e a Mostra Iconográfica Histórias de uma Contadora de Histórias.

O evento pretende ainda, através da contação de histórias e das mesas-redondas, mostrar, discutir e valorizar a literatura de tradição oral brasileira, mesmo que, realizada por contadores urbanos, além de discutir a importância das bibliotecas na difusão da literatura baiana.

O evento, com a curadoria do poeta Douglas de Almeida, tem como proposta conceitual, recuperar a espirituosidade de Betty Coelho (afável, generosa e sempre sorridente), e permear todo a Semana, mantendo um espírito lúdico, mesmo quando abordar questões teórico-conceituais







SERVIÇO

Semana Betty Coelho: histórias e histórias de um centenário

Exposição, contações de histórias e mesas-redondas

De 24 a 27 de abril

Biblioteca Central do Estado da Bahia

(rua General Labatut 27, Barris)

Biblioteca Infantojuvenil Betty Coelho

(rua Lavínia Magalhães 42, Boca do Rio)

Acesso gratuito

Mais informações: (71) 98123-0873