Bicampeão brasileiro, atleta baiano busca título mundial no BMX

Em pouco menos de duas semanas, no dia 26 de julho, Jaldo Caribé espera estar, mais uma vez, no topo do pódio. Aos 22 anos, o baiano estará em Nantes, no sul da França, disputando pela primeira vez o Campeonato Mundial de BMX, que acontece até 31 de julho, reunindo centenas de atletas. Único representante do estado em sua categoria, Jaldo chega para a competição com o peso de ser o bicampeão brasileiro na classe Cruiser até 24 anos, além dos títulos de campeão sul-americano e pan-americano. Tudo isso conquistado em pouco mais de um ano.

“O que eu almejo é fazer uma boa classificatória. Ainda tenho um pouco de incerteza porque eu não sei dizer exatamente em que nível eu estou comparado com eles [adversários]. Sendo bem sincero, eu desconheço muitos atletas que participam da minha categoria porque às vezes é um ponto positivo, eu prefiro dessa forma. Prefiro fazer o meu”, explica.

Além de Jaldo, outro nome da Bahia presente na competição é o de Paola Reis. Pentacampeã brasileira, Paola compete na elite feminina e vem de bons resultados neste ano, como a medalha de prata na Copa Europa, um título Baiano e o 5º troféu nacional conquistado agora no mês de julho.

Foi o mesmo campeonato onde Jaldo garantiu o bicampeonato, no dia 2 de julho, disputado em Londrina-PR. De lá para cá, foram semanas vividas pelo competidor com uma mistura de sentimentos. Da alegria de defender e conquistar o troféu do Brasileiro, até a sensação de incerteza sobre sua participação no Campeonato Mundial.

“Depois de garantir as passagens, a gente se preocupa com a hospedagem e alimentação. Então eu fiquei um pouco preocupado vendo o valor do euro e calculando os custos que vou ter na Europa. Eu comecei a dar uma pesquisada para saber dos valores das diárias porque o ideal é a gente acabar ficando num local que a gente tenha condições de cozinhar, ter uma certa privacidade e descansar. Comecei a ficar preocupado porque sabemos que se manter lá não é algo barato, e eu não tenho condições suficientes de tirar do meu bolso para bancar tudo isso”, afirmou o atleta.

E para tornar sua participação possível, Jaldo precisou pensar em uma forma de arrecadar o dinheiro o mais rápido possível, já que não tem um patrocinador para bancar os custos da viagem. A solução foi fazer uma rifa, divulgada em suas redes sociais (@jaldofilho16) e em grupos de famílias e amigos.

Para adquirir a rifa e ajudar Jaldo, basta entrar em contato através do número (71) 999834260. Ou, se quiser fazer doação para a vaquinha, o atleta disponibilizou uma conta para transferências via Pix: jaldocaribe@hotmail.com.

Jaldo Caribé busca seu primeiro título mundial (Foto: Marina Silva/CORREIO)

“Minha mãe tomou a frente para fazer a rifa e já recolher uma certa quantia, mas logo de cara a gente já tomou um baque porque só a inscrição é R$ 560. Ainda tem custo da camisa, de R$ 120, porque tem que correr com a camisa da seleção, além da mala para despachar a bicicleta”. Ele calcula um gasto total de pouco mais de R$ 4 mil na viagem para o campeonato, incluindo os materiais da competição, hospedagem e alimentação.

O competidor ressalta que os custos da rifa vão servir para cobrir jutamente essas despesas durante os 12 dias que passará em Nantes. As passagens de ida e volta foram custeadas pela Superintendência dos Desportos (Sudesb), do governo do estado. A instituição que tem dado apoio ao jovem para disputar o campeonato na Europa.

Trajetória no esporte

As primeiras pedaladas de Jaldo, ainda longe de se imaginar um roteiro tão vitorioso como o de agora, começaram aos sete anos de idade, com o apoio de seu pai. Sentado embaixo de um toldo que fica no terreno da pista de BMX na orla de Patamares, Jaldo aponta para as rampas e lembra de quando passava de carro e se imaginava andando de bicicleta no local.

“Meu pai, desde que eu era pequenininho, já me estimulava a andar de bike e a gente andava sempre no parque Pituaçu. Ele tinha uma cadeirinha na bicicleta, me colocava sentado e andávamos. Quando chegou uma época em que eu comecei a insistir que queria andar lá, coincidiu que eu tirei as rodinhas da minha bicicleta e então foi uma paixão à primeira vista. Foi só me trazer na primeira vez”, relembrou o jovem. Dali em diante, foram inúmeros campeonatos estaduais e nacionais disputados e Jaldo cresceu com a vida nas pistas caminhando em paralelo com os estudos.

Entretanto, durante sua trajetória houve um hiato. Uma lacuna que o afastou dos pedais por quase quatro anos de sua vida. Estudante de Engenharia Mecânica, a vida acadêmica se tornou o principal foco em sua vida até o começo de 2020. Nesse período, a perda do pai, um dos seus principais incentivadores dentro do esporte, foi um dos fatores que inibiam o retorno de Jaldo para as pistas.

“Eu estava dentro de casa trancafiado, estudando, e não tinha noção nenhuma de que eu iria voltar pro BMX. Pelo contrário, sempre que eu via a bicicleta em casa, tomando chuva, batia aquele sentimento de tristeza e pensava: ‘já tivemos dias melhores’, lembra.

Mas assim como da primeira vez que experimentou a pista, lá em 2007, bastou uma volta no circuito para o coração acelerar novamente e a saudade acabar de uma vez. Ele lembra do incentivo que recebeu de amigos, principalmente daqueles que praticavam BMX e sabiam da relação de Jaldo com o esporte.

“Existe um grupo chamado Cachorro Velho, formado por pilotos daqui de Salvador e Camaçari que estão no esporte desde os anos 1980/90. Eles me viram crescer, conheceram meu pai, minha família. Eles me ligaram, fizeram a manutenção na bike e fui para a pista em Camaçari. Foi só dar a primeira volta e acendeu tudo aquilo de novo, os planos de competir vieram novamente”, relembrou.

E em novembro de 2021 veio seu período mais vitorioso. Num intervalo de menos de dez dias Jaldo Caribé levou os troféus de campeão brasileiro, sul-americano e pan-americano. De lá para cá, em competições, ainda não perdeu nenhuma prova. "Depois de defender o título e me tornar bicampeão, não houve dúvidas de que o caminho é ir pro Mundial e ver o que é que vai acontecer lá".

Seu primeiro Campeonato Brasileiro foi em 2008 (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Futuro nas pistas

Ao conversar com Jaldo, não há como deixar de questionar sobre seus planos dentro do esporte daqui em diante. Ele revela que, hoje, consegue ter uma visão mais completa do que é o esporte e conciliar com os estudos. Mas não descarta uma mudança de direcionamento para se tornar profissional.

“Hoje eu tenho uma outra cabeça hoje eu vejo o esporte de uma outra forma Não vou mentir que eu tenho vontade de tentar um ciclo olímpico, sabe? A próxima é em Paris e a partir de outubro deste ano já começa a ser contada a pontuação para as Olimpíadas. Não vou dizer que é certo, mas eu estou pensando em um passo de cada vez. Depois do mundial eu tenho o pan-americano, em setembro, mas existem planos sim de tentar essa vaga em Paris”, afirma.

O caminho rumo à profissionalização no BMX passa não só pela competência e mérito do atleta. Além do apoio que teve da Sudesb e de Leonardo Gonçalves, seu treinador, Jaldo revela que nunca foi procurado por marcas para parcerias ou patrocínio.

Jaldo busca apoio de patrocinadores e parceiros (Foto: Marina Silva/CORREIO)

“Nunca recebi uma proposta. Pelo contrário, sempre tive que buscar, ir atrás. Hoje tenho amigos que me ajudam de alguma forma, não com pagamento, mas consigo fazer minha preparação física na academia sem pagar, por exemplo. Mas você nunca quer estar pedindo demais nem porque não existe um contrato, né? Nunca cheguei a ver um contrato na minha frente”, conta.

Enquanto se prepara para o Mundial e se consolida como uma referência dentro do esporte, Jaldo conta que segue tendo contato com crianças e adolescentes que têm surgido no cenário local do BMX. Um dos campeonatos que aproximam os pequenos atletas de nomes como o de Jaldo e Paola Reis é a Copa Bahia, que acontece neste fim de semana dos dias 16 e 17 de julho, na pista da orla de Patamares.