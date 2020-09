Bicampeão! Brasileiro Bruno Soares vence US Open nas duplas

O Brasil subiu ao lugar mais alto do pódio no US Open. Nesta quinta-feira (11), o mineiro Bruno Soares levantou o troféu do Grand Slam americano após derrotar na final, ao lado do croata Mate Pavic, os europeus Nikola Mektic e Wesley Koolhof por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3, em 1h30. É o segundo título do brasileiro, de 38 anos, nas duplas masculinas, além do quarto título dele no torneio.

"Significa muito, é por isso que a gente treina. Estou extremamente feliz. É um ano difícil para todos. Muito feliz pelo trabalho que todos colocaram neste evento, para nos dar a oportunidade de voltar à quadra. Começar com um título de Grand Slam... Acho que é uma forma muito positiva, para nós, de voltar", comemorou Soares.

Além do troféu de 2020, ele ganhou em 2016, com Jamie Murray (irmão de Andy Murray, ex-número 1 do mundo de simples), pelas duplas masculinas. E, em 2012, ao lado de Ekaterina Makarova, e 2014, com Sania Mirza, venceu o troféu nas duplas mistas. O mineiro ainda foi campeão do Australian Open nas duplas masculinas, com Murray, e duplas mistas, com Elena Vesnina, na mesma edição, em 2016.

Bruno Soares and Mate Pavic have defeated Koolhof and Mektic, 7-5, 6-3, and won the #USOpen men's doubles title! pic.twitter.com/SWt7X9EBTe — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2020

Esse foi o segundo título de Soares na parceria com Mate Pavic - ano passado, eles venceram o Masters 1000 de Xangai. Com a taça, o brasileiro pula nove posições no ranking da ATP e passa para o 18º lugar. O croata, por sua vez, também sobe na classificação e passa a ocupar a 10ª posição. Os dois vão dividir a premiação total de US$ 400 mil (cerca de R$ 2,1 milhões na cotação atual).

Campeões brasileiros de torneios Grand Slam

Maria Esther Bueno - 19 (7 em simples, 11 em duplas e 1 em duplas mistas)

Bruno Soares - 6 (3 em duplas e 3 em duplas mistas)

Gustavo Kuerten - 3 (todos em simples)

Marcelo Melo - 2 (ambos em duplas)

Thomas Koch - 1 (em duplas mistas)