Bicampeão Chile estreia na Copa América contra o convidado Japão

Atual bicampeão da Copa América, o Chile começa a defender seus títulos no torneio nessa segunda-feira (17), quando estreia diante do Japão, às 20h, no Morumbi. Principal referência no atual elenco chileno, o meia Arturo Vidal prometeu que o time, apesar das incertezas, será temido pelos rivais.

Um ambiente de desconfiança cerca a seleção chilena, que treina no CT da Barra Funda, do São Paulo. A equipe, hoje treinada por Reinaldo Rueda, ex-técnico do Flamengo, passa por um processo de renovação e não entra nesta Copa América como uma das favoritas. Um dos poucos veteranos que ainda atua em alto nível, Vidal crê, no entanto, que o time chileno disputará o título.

“Esta seleção será temida desde o começo até o final da competição", prometeu. "Sabemos que temos novos jogadores, é um processo novo e neste momento só pensamos em ganhar a Copa América, e não nas Eliminatórias (para a Copa do Mundo do Catar, em 2022)”, completou.

Vidal é um dos 11 remanescentes da última conquista da Copa América, em 2016. Depois do sucesso na competição sul-americana, a equipe caiu de produção e não se classificou para a Copa do Mundo da Rússia.

ADVERSÁRIO JOVEM

Convidado para a disputa do torneio, o Japão tem a seleção mais jovem da Copa América e teve dificuldades para selecionar o elenco que se apresentará a partir de hoje.

“A nossa participação na Copa América, como time convidado, teve num primeiro momento uma situação excepcional de dificuldade de convocação dos nossos melhores atletas porque as equipes não tinham obrigatoriedade de liberação. A federação queria trazer a principal, mas a convocação não foi aquela que tínhamos como ideal”, explicou o técnico Hajime Moriyasu.

A participação na Copa América faz parte da preparação da seleção para a Olimpíada de Tóquio, no ano que vem. “O foco é crescer para que tragam resultados”, projetou Hajime Moriyasu.