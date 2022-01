Bicampeão da NBA e 'ex-Kardashian' estará em Big Brother dos EUA

Assim como a edição brasileira, o Big Brother dos Estados Unidos também investe na participação de pessoas famosas. O programa, aliás, tem uma edição especial só com celebridades, e confirmou um nome conhecido do esporte e do mundo dos realities: Lamar Odon.

Ex-ala do Los Angeles Lakers e campeão da NBA em 2009 e 2010, o ex-jogador de 42 anos ficará confinado por um mês, brigando pelo prêmio de 250 mil dólares, ou R$ 1,3 milhão.

Fora das quadras, Odom é conhecido pelo relacionamento com Khloé Kardashian, uma das estrelas do famoso reality show Keeping Up With the Kardashians. O casamento com a empresária e influencer durou de 2009 a 2016, e foi marcado por muitas polêmicas, incluindo infidelidade até problemas do ex-ala com drogas.

Lamar, aliás, ficou entre a vida e a morte após uma overdose em 2015. Ele foi encontrado inconsciente em um bordel em Las Vegas e levado com urgência a um hospital. O ex-jogador relatou ter sofrido seis derrames e 12 convulsões, e seu coração chegou a parar de bater duas vezes. Na época, Khloé pausou o divórcio para cuidar dele, mas concluiu a separação no ano seguinte.

"Meu nome é Lamar Odom e as pessoas devem me conhecer por ganhar dois títulos com o LA Lakers. Também devem me conhecer por casar com Khloe Kardashian. Tínhamos nosso próprio show da TV, nosso próprio reality show", diz, em sua apresentação no Big Brother.

Odon estreou na NBA em 1999, após ser draftado pelo Los Angeles Clippers, e disputou 14 temporadas na liga americana. Nos Lakers, foi comandado pelo lendário técnico Phil Jackson e conquistou os títulos de 2008/2009 e 2009/2010 ao lado de Kobe Bryant e Pau Gasol.

O ex-ala também acumulou passagens pelo Miami Heat e Dallas Mavericks. Também chegou a assinar com o New York Knicks, mas sequer entrou em quadra pela franquia.