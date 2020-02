Bicampeão olímpico é acusado de abuso sexual por sexta mulher

Bicampeão olímpico de taekwondo dos EUA, Steven López, de 41 anos, recebeu sua sexta acusação de abuso sexual. A atleta canadense Audrey-Ann LeBlanc afirmou ter sido estuprada pelo lutador em 2010, de acordo com uma matéria publicada pelo jornal americano The Daily Beast.

Segundo Audrey-Ann, ela já havia se relacionado consensualmente com Steven e, durante um torneio, em maio daquele ano, se encontrou com ele de novo na cidade de Dallas, no Texas. Foi, então, convidada à casa do lutador.

Chegando lá, ela afirma que o americano a ofereceu uma mistura de isotônico com vodca, que a deixou incapacitada. Então, de acordo com a atleta, ele a levou para uma sala com dois de seus amigos, onde teria ocorrido o estupro. Segundo o relato de Audrey-Ann, um dos homens tentando introduzir o pênis em sua boca no ato.

"Ele disse algo como 'está tudo bem', começou a me beijar e me puxou para a cama", afirmou, ao jornal.

A atleta canadense ainda falou que não se lembra de muitos detalhes, mas recorda que acordou em seu próprio hotel no dia seguinte, sem calça e com dores na cabeça.

Advogado de Steven, Howard Jacobs negou as acusações ao USA Today Sports, e falou que nem o cliente e nem o irmão dele, Jean López (treinador do lutador), foram procurados pelo Departamento de Justiça responsável até o momento.

Em 2018, Steven foi acusado de abuso sexual por cinco mulheres, e Jean, por uma outra. Eles chegaram a ser banidos do esporte pela organização SafeSport, mas, como as mulheres que registraram as queixas se negaram a prestar depoimento, as punições foram retiradas.

Ainda assim, World Taekwondo, federação internacional da modalidade, manteve a suspensão. Considerou que a decisão "servia aos interesses do esporte e dos atletas em questão".

Steven López nasceu na Nicarágua, mas decidiu competir pelos Estados Unidos. Em Jogos Olímpicos, recebeu três medalhas: ouros em Sydney (2000) e Atenas (2004) e bronze em Pequim (2008).