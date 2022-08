Bicentenário da Independência é tema de simpósio em Cachoeira, no Recôncavo

Pesquisadores e estudantes do Recôncavo se reúnem a partir desse domingo (28) no campus da Faculdade Adventista da Bahia, em Cachoeira, a 110 km de Salvador, para o 3º SiHuma - Simpósio de Humanidades, que este ano terá como tema: ‘Bicentenário da Independência do Brasil: um país em construção’. O evento segue até quarta-feira (31).

A Mesa de Abertura contará com a presença do reitor Fábio Josué Souza dos Santos, que discorrerá sobre a importância da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) na configuração atual do Território do Recôncavo Baiano, e do historiador Manoel Passos Rocha Pereira, mestre em História e Patrimônio pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em Portugal. Pereira apresentará o contexto histórico da Independência do Brasil na Bahia.

O evento, que é gratuito, consiste em uma verdadeira imersão acadêmica e busca refletir sobre o papel do Recôncavo no contexto das lutas pela Independência da Bahia; o papel das mulheres e dos diferentes atores sociais no contexto do século XIX.

O professor Augusto Fagundes da Silva dos Santos, pós-Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF), é um dos convidados do evento e participará de uma Mesa-Redonda voltada para os aspectos econômicos e sociais do período.

Os 100 Anos da Semana de Arte Moderna também é objeto de reflexão ao longo do simpósio por ser considerado um momento de ruptura cultural e da busca de uma identidade brasileira.

O professor João Evangelista do Nascimento Neto (UNEB) e a professora Aníger Rocha da Silveira (SEC-BA) vão refletir sobre essa temática juntamente com a professora Daianna Quelle (CAB).

Ao longo do evento, serão realizados Saraus Literários pelos estudantes do Ensino Médio, lançamento de livros e oficinas que articulam diferentes eixos do conhecimento para pensarmos além dos 200 anos da emancipação política que tipo de país desejamos construir para o futuro.

O 3º SiHuma - Simpósio de Humanidades termina na quarta com a Conferência do professor Esmeraldo Sobrinho, com o título ‘Além das fronteiras: fé e missão’.

Confira a programação e as inscrições em: https://www.even3.com.br/sihumacab2022.