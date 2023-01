'Bicha preta, afeminada e nordestina': Cleidson promete causar na cobertura do Festival de Verão

Por onde ele passa, o "bora, negona" já sai automaticamente da boca do baiano e, no Festival de Verão 2023, Cleidson, mais conhecido como Baby, vai certamente escutar bastante a frase que o transformou completamente nas redes sociais. O influenciador digital será o correspondente da Globo em Salvador para mostrar tudo do maior festival de música da Bahia.

Em conversa ao CORREIO, Baby mostrou toda a simpatia que o baiano tem e que vai levar para o restante do país através das redes sociais da emissora carioca, com exclusividade.

Questionado sobre ser um homem gay, preto e nordestino ocupando espaço que, majoritariamente, são ocupados por brancos héteros, o famoso morador do Santo Antônio Além do Carmo - bairro turístico de Salvador - compreendeu que seu trabalho está sendo valorizado a cada dia.

"Ser uma bicha preta, afeminada e nordestina é uma delícia, mas muitas portas ainda estão fechadas. Acho que com a Globo me olhando, como potência para mostrar o Festival de Verão através das redes sociais, outras marcas vão me assistir e entender que eu sei entregar".

Com mais de 124 mil seguidores no Instagram, quase 54 mil no Twitter, conhecido entre os famosos - Camila de Lucca, IZA e até Cleo -, além de ter uma legião de admiradores pelas ruas da capital baiana, Cleidson afirmou ficou muito surpreso com o convite da Globo para ser correspondente do evento, mas que foi incentivado pela família e amigos, que acreditaram em seu potencial e profissionalismo.

"De início foi um baque, porque é difícil alguém de Salvador ser convidado para cobrir eventos grandes, mesmo sendo aqui. Mas já entendi quem sou, onde posso chegar e o que fazer", explica.

Sobre o Carnaval, Baby pretende curtir ainda mais as pipocas que estarão disponíveis e pretende chamar a atenção por onde passar, ainda mais com as tão esperadas fantasias que são marcas registradas do soteropolitano nascido na Cidade Baixa: "Quero brilhar muito, não importa se vai ser no camarote, bloco, trio, pipoca.. quero dar meu close!".

(Reprodução / Redes sociais)

Por fim, o dono dos maiores memes da web afirmou que não vai deixar nada passar e vai mostrar tudo o que o Festival de Verão 2023 tem para oferecer, principalmente com o retorno ao Parque de Exposições. "Vamos mostrar shows, público, bastidores, mas tudo pode acontecer porque eu gosto de sentir o clima do evento e de ser espontâneo. Quem nunca foi vai sentir como é e com certeza vai querer ir nos próximos".