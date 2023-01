Biden repudia ataques aos Três Poderes e declara apoio ao Brasil e a Lula

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, repudiou os ataques ao Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, neste domingo (8), por radicais bolsonaristas. "Condeno o atentado à democracia e à transferência pacífica do poder no Brasil. As instituições democráticas do Brasil têm todo o nosso apoio e a vontade do povo brasileiro não deve ser abalada. Estou ansioso para continuar a trabalhar com Lula", afirmou Biden, por meio de publicação no Twitter.

Outro membro do governo estadunidense a ter se manifestado publicamente foi o conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan, que reforçou o apoio dos norte-americanos ao Brasil. "Os Estados Unidos condenam qualquer esforço para minar a democracia no Brasil. O presidente Biden está acompanhando a situação de perto e nosso apoio às instituições democráticas do Brasil é inabalável. A democracia brasileira não será abalada pela violência", garantiu Sullivan.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, considera a situação 'inaceitável'. "Condenamos os ataques à Presidência, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal hoje. Usar a violência para atacar as instituições democráticas é sempre inaceitável. Nós nos juntamos a Lula para pedir o fim imediato dessas ações", publicou.

O presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, o senador Bob Menendez, associou o ataque deste domingo (8) ao ocorrido naquele país por apoiadores radicais do ex-presidente Donald Trump. "Condeno esse ataque ultrajante aos prédios do governo do Brasil incitado pelo demagogo Bolsonaro pelo desrespeito imprudente pelos princípios democráticos. 2 anos desde 6 de janeiro, o legado de Trump continua a envenenar nosso hemisfério. Proteger a democracia e responsabilizar os atores malignos é essencial", disse Menendez.