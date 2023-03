Biel comemora golaço e diz que o Bahia está se esforçando por boa campanha

Herói do Bahia na classificação à terceira fase da Copa do Brasil, o atacante Biel comemorou o triunfo por 1x0 sobre o Camboriú, na noite desta quarta-feira (8), no estádio das Nações, em Balneário Camboriú.

O Bahia fez um jogo ruim e tomou pressão do time catarinense, que colocou duas bolas na trave e teve dois gols anulados. Mesmo assim, Biel acertou um lindo chute no primeiro tempo e abriu o placar. Segundo ele, o elenco está trabalhando para fazer uma boa temporada.

"Triunfo importante para nós, a gente vem trabalhando forte para fazer um bom trabalho nas competições grandes. Feliz por ter conseguido a vitória com um gol meu. Quero dedicar o gol para a minha mulher, a minha filha, a minha mãe e a minha sogra", disse ele, lembrando do dia internacional das mulheres.

Após a classificação na Copa do Brasil, o Bahia muda o foco para o Campeonato Baiano. Neste sábado (11), o tricolor encara o Itabuna, pelo primeiro jogo da semifinal do estadual. A partida será no estádio Antônio Ribeiro, em Camacan.