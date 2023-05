Biel projeta jogo complicado diante do Inter em má fase: 'Muito mais difícil'

Sem ganhar há três jogos no Brasileirão, o Bahia vai em busca da reabilitação contra o Internacional. O rival, aliás, também patina na Série A, e perdeu as últimas quatro partidas que disputou na competição. Apesar da má fase do Colorado, o atacante Biel alerta: é um contexto que pode deixar o confronto ainda mais complicado.

"Com toda a certeza, vai ser muito mais difícil, pelo fato de eles estarem vindo de alguns resultados ruins. Vão querer impor o jogo deles. Mas nós estamos preparados, tivemos uma semana boa de treinos. Agora, é chegar lá e buscar um bom resultado", disse o jogador, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (26).

Esse será mais um duelo direto por posições. As duas equipes estão empatadas com sete pontos, mas o Esquadrão aparece à frente na tabela, em 13º, por ter melhor saldo de gols. Já o Internacional é o 15º, atrás também do Cuiabá. O Colorado será o anfitrião da partida, que será disputada neste domingo (28), às 16h, no Beira-Rio. O plano de Biel é fazer a pressão da torcida gaúcha se voltar contra o próprio time.

"Por um lado, vai ser bom a torcida estar inflamada com eles. Porque acho que, se a gente impor nosso jogo, vai conseguir colocar a torcida contra eles. Assim, a gente pode fazer um bom jogo e sair com o triunfo de lá", afirmou.

A última partida do Bahia como visitante foi contra o Santos, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. Apesar de sair com o empate sem gols, o Esquadrão jogou bem. Apresentou melhora defensiva e levou perigo no ataque. Para Biel, é preciso estar focado para repetir a atuação, agora diante do Inter.

"As conversas são sobre estar sempre focado, jogando fora ou não. Independente de qualquer coisa, a gente tem que tentar sempre dar a vida. Foi assim contra o Santos e tenho certeza que vai ser assim contra o Internacional também", finalizou.

Confira outros trechos da entrevista de Biel

O que melhorar?

Infelizmente, não foi um começo muito bom. Vamos continuar trabalhando como a gente vem fazendo, continuar a evoluir e seguir o plano de jogo do mister, que é importante para reencontrar o caminho dos triunfos.

Oscilação

Acho que a oscilação é, por um lado, importante, porque a gente vai amadurecendo mais um pouco. Todos os jogos estão sendo muito difíceis, dentro de casa e fora. Mas agora é continuar trabalhando, e focar bastante para seguir o plano de jogo do mister, que é importante para reencontrar o caminho dos triunfos.

Tem sido alvo de marcação mais violenta?

Com certeza. Acho que eles perdem um pouco a paciência de tomar o drible. Mas vou seguir fazendo meu jogo, que é o mais importante para mim e para o Bahia.

Preferência no jogo

Minha preferência é estar jogando. Pela esquerda, direita, no meio, em qualquer lugar. Só quero estar à disposição para sempre ajudar o Bahia.

O que falta para o ataque melhorar os números?

Por um lado é bom, porque a gente está tendo muitas chances. Mas estamos finalizando um pouco mal. Estamos trabalhando bastante para que essas finalizações virem gols.