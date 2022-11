Bienal do Livro Bahia bate recorde de público; veja programação para hoje

A Bienal do Livro Bahia bateu recorde de público da sua história neste sábado (12). Ao todo, mais de 20 mil pessoas passaram pelo evento, que contou com grandes nomes, como os escritores Djamila Ribeiro, Aílton Krenak, Paula Pimenta, Francisco Bosco, Manoel Soares e Raphael Montes, além da atriz Tainá Müller.

A marca histórica foi alcançada pouco antes do encerramento da noite, o que significa que ela foi superada até o fechamento dos portões. Além disso, esse também foi o público máximo já registrado em um só dia no Centro de Convenções Salvador, desde que ele foi inaugurado, em janeiro de 2020.

A expectativa é que o domingo (13) também seja de bom público. Hoje, estarão no espaço os poetas Bráulio Bessa e Ryane Leão, o advogado e filósofo Silvio Almeida e o ator, diretor e escritor Lázaro Ramos

O evento, que não era realizado desde 2020, por causa da pandemia de covid-19, começou na quinta-feira (10), no Centro de Convenções Salvador, no bairro da Boca do Rio, e vai até terça (15).

Veja abaixo a programação completa deste domingo (13) no Café Literário:

12h: Fundação Gregório de Matos. Programa Caminhos da Leitura: Roda de conversa com autores do selo 3

Participantes: Aicha Marques, Aruane Garzedin, Breno Fernandes e Daiana Soares

16h: Câmera, ideias, ação

Participantes: Aldri Anunciação e Fanny Oliveira

Mediador: Cláudio Leal

19h: O sol da liberdade

Participantes: Heloisa Starling e Silvio Almeida

Mediadora: Josélia Aguiar

Veja abaixo a programação completa deste domingo (13) na Arena Jovem:

11h: Os poemas que salvam o dia

Participantes: Alan Dias Castro, Bráulio Bessa, Ryane Leão

Mediação: Matheus Rocha

13h: A vida precisa de manual

Participantes: Manual do mundo - Mari Fulfaro e Iberê Thenório

Mediador: João Mendes

15h: O mundo inteiro dentro de casa

Participante: Lázaro Ramos

Mediadora: Maria Dolories Rodriguez

Veja abaixo a programação completa deste domingo (13) na Arena Infantil:

10h: Era uma vez contos hilários com Mario Omar

Participante: Mario Omar

11h30: Entre páginas - Tecelagem, uma história ilustrada

Participante: Goya Lopes

14h: Entre Páginas - Themba, o menino rei

Participante: Marcos Cajé

15h: Criando e Imaginando - Oficina da Bonecas Abayomi

Participante: produtora e professora de teatro Débora Albuquerque

17h: Entre Páginas - Palavra também é brinquedo

Participante: Tino Freitas

18h: Histórias cantadas - Espetáculo Tringuilim - No tempo em que os bichos falavam



SERVIÇO:

Bienal do Livro da Bahia

Data: quinta (10) a terça-feira (15)

Local: Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio