Bienal do Livro Bahia levará autores para escolas públicas de Salvador

Que a Bienal do Livro Bahia é muito mais do que um festival ou uma feira literária, todos já sabem. É só observar sua extensa programação cultural, que terá mais de 70 horas de conteúdo produzido pelos mais de 100 autores e personalidades convidados. O que nem todos sabem, porém, é que ela desenvolve ações para além dos próprios dias de realização do evento. É o caso do projeto Bienal nas Escolas, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Salvador, que será realizada em duas escolas públicas municipais da capital baiana – a Escola Adroaldo Ribeiro Costa, no Resgate, e a Escola Fazenda Grande II Ministro Carlos Santana, na Fazenda Grande (Cajazeiras).

O primeiro dia da ação será nesta terça (18), na Escola Adroaldo Ribeiro Costa, com a participação da autora Thalita Rebouças. Jornalista de formação, Thalita abandonou as redações para batalhar pelo sonho de ser escritora. Aos 25 anos, lançou seu primeiro livro, Traição Entre Amigas, e publicou 25 títulos em 20 anos de carreira, muitos dos quais foram adaptados para o teatro e o cinema. Hoje, alcança a extraordinária marca de 2,3 milhões de livros vendidos, publicados em mais de 20 países. Ela também é apresentadora do programa The Voice Kids, na Rede Globo.

A visita de Thalita Rebouças contemplará uma série de atividades, envolvendo toda a escola, inclusive alunos, professores, gestores e coordenação pedagógica. Uma delas será uma roda de conversa, com um roteiro de perguntas direcionadas à autora e mediadas palas professoras de Língua Portuguesa e Oficina Literária. Também haverá declamação de poemas, apresentação de cordéis, produção de um mural didático e encenação teatral.

Já o segundo dia da ação Bienal nas Escolas será na quarta (19), na Escola Fazenda Grande II Ministro Carlos Santana, com a participação da ilustradora Ilustralu e o patrocínio do aplicativo Skeelo, maior plataforma e biblioteca virtual de livros digitais, audiobooks e minibooks best-sellers do Brasil. Na ocasião, Ilustralu fará um workshop de desenhos e ilustrações, com crianças entre 8 e 10 anos, que irá estimular a criatividade desses alunos, fazendo com que vivenciem experiências de muita imaginação.

Ilustralu é o nome artístico de Luiza de Souza, natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, que trabalha como quadrinista desde 2014, contando as histórias que sempre teve vontade de ler. Produziu as HQs Contos Rabiscados para Corações Maltrapilhos (2014), Marcela Mulher Melhore (2015), Os Cool Kids (2016), O Inventário Amoroso de Marcela (2017), Bem-me-Quero/Mal-me-Aguento (2017) e A Culpa é dos Duendes (2018). Ilustrou diversos livros infantojuvenis e escreveu, em coautoria, Os Monstros Estão Aqui (2018), que fala sobre medos. Desde o início de 2019, começou a webcomic Arlindo.

Em 2021, Arlindo, já com milhares de fãs na Internet, virou livro e foi considerado o melhor quadrinho na maior premiação de cultura pop do país: a CCXP Awards. A personagem vive nos anos 2000, experimentando seus primeiros amores, debatendo questões familiares e se descobrindo como uma pessoa LGBT, em meio ao turbilhão de sentimentos da adolescência. "Ele é bom amigo, bom filho, e ajuda a mãe a fazer docinhos, embora o pai seja preconceituoso e não aceite que ele cozinhe", resume Ilustralu. Mais do que do que uma série brilhante de histórias em quadrinhos, “Arlindo” é sobre referências e sobre se enxergar em personagens que não costumam existir – e quando existem não passam tanta verdade.