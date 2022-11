Bienal do Livro: Ivete fala de maternidade e Gregório Duvivier sobre sonetos

Priscila Sobral estava na Bienal do Livro Bahia, no Centro de Convenções, para divulgar seu trabalho como escritora infanto-juvenil. Ela integra o coletivo Escreva, Garota, que reúne escritoras de todo o país e montou um estande onde vende os livros das autoras.

Mas Priscila resolveu escapar rapidinho do trabalho e foi dar uma circulada pelo pavilhão onde ficam os estandes de livrarias e editoras. Resultado: gastou R$ 400 em cerca de 15 livros. "Ai, moço, o senhor não devia ter me perguntado quanto foi. Agora que me dei conta e não vou parar de pensar nisso!", diz ela em tom de lamentação ao repórter.

E um dos livros que ela havia comprado era Sonetos de Amor e Sacanagem, de Gregório Duvivier, ator, comediante e escritor, que estava na Bienal para participar de um bate-papo com a escritora Lorena Ribeiro. Priscila diz que sequer sabia que Duvivier era escritor, mas achou a fala dele tão interessante que resolveu arriscar e pegou o livro. Ficou muito bem impressionada: "Você lê os poemas dele e parece estar lendo um roteiro do Porta dos Fundos", diz, enquanto, entusiasmada, passa o livro para um rapaz ao lado dela, que acabou de conhecer e recomenda que leia um dos poemas.

Essa semelhança que Priscila vê entre os poemas de Duvivier e os textos do Porta dos Fundos, do qual ele faz parte, tem sentido. E um dos elementos comuns entre os dois é a coloquialidade que o comediante faz questão de levar para seus poemas. "Muito brasileiro diz que não sabe falar português porque disseram a ele que ele não sabe. Nos sonetos, tento me aproximar da maneira como falamos. Meus poemas tem os 'vícios de linguagem', por exemplo. Uso a mesóclise como uma brincadeira sobre um modo de falar que não existe mais. Exceto pelo Temer. Só ele fala 'amá-lo-ei'", brinca o humorista, em referência ao ex-presidente, que com frequência recorria à mesóclise.

Gregório Duvivier

Para Duvivier, devemos "perder os pudores" com a nossa língua: "Precisamos entender que nossa forma de falar é tão legítima quanto as outras. Merece ser falada em todas as instâncias, não só em nossa casa, mas na academia, no trabalho, no telejornal e nas novelas".

Gregório aproveitou para brincar com a atuação da ex-BBB Jade Picon, paulista que estreia como atriz na novela Travessia e tenta emular o sotaque carioca: "Agora, o carioca está entendendo o que os baianos sentem, né?", disse, criticando o arremedo de sotaque baiano que se vê nas novelas, que às vezes mais parece uma mistura de alagoano com paraibano e cearense.

IVETE

A cantora Ivete Sangalo também esteve na Bienal. Embora não estivesse ali para cantar, foi recebida como se estivesse no Carnaval, aos gritos dos fãs. A conversa dela com a escritora Bárbara Carine foi sobre a experiência da maternidade e o desafio de educar filhos. "Meus filhos são a grande prioridade da minha vida. Consegui organizar minha vida sem precisar abrir mão de outras coisas, é uma prioridade consciente de entrega", disse a estrela da música.

Ivete falou também sobre o respeito à individualidade dos filhos e relatou uma situação recente, que passou quando foi a uma loja comprar um brinquedo para eles e uma funcionária do local perguntou "como estão as gêmeas?". Ivete rebateu, muito calmamente, porque percebeu que a intenção da pergunta era carinhosa, mas fez questão de firmar sua posição e dizer o nome das meninas: "Você está falando de minhas filhas, Marina e Helena?". "Porque essa nomenclatura 'gêmeas' determina muito pouco sobre elas duas. Coloca elas numa faixa em que elas não existem separadas nem como indivíduos, porque cada um tem uma personalidade".

Abraão é porteiro e consegue um tempinho para ler no trabalho. Na Bienal, comprou nove livros

A cantora disse que não investe expectativas em relação aos filhos: "O que cada um quer de mim é muito mais importante do que eu quero deles. Porque quando você quer uma coisa do seu filho, você impregna nele uma responsabilidade que não é justa".

Um dos que estava na plateia para ver Ivete era Abraão Menezes, que saiu de Barra do Pojuca, a 75 quilômetros de Salvador, para chegar à Bienal. Abraão, que é porteiro de um condomínio de luxo, disse, inicialmente, que estava ali para passear e pra ver Ivete.

O repórter então, despretensiosamente, perguntou: "Mas você não vai comprar uns livros?". "Ah, já fiz umas comprinhas aí", disse o porteiro, que abriu uma sacola e tirou dali o clássico A Metamorfose, de Franz Kafka. Depois, mais três livros de Nietzsche, incluindo Ecce Homo, autobiografia do alemão. Tinha também Eça de Queiroz e O Príncipe, de Maquiavel. "Vai dar uns dois meses de leitura", diz ele, que nem sabe quanto gastou.

Abraão, de 39 anos, revelou-se um viciado em leitura. Somente neste ano, já devorou cerca de 40 livros. "Minha meta é ler 60 páginas por dia", diz, em tom muito determinado. Abraão costuma catalogar no celular os livros que lê. E tem de tudo ali: uma coletânea de Millôr Fernandes, os três volumes de Escravidão, de Laurentino Gomes; Vagamundo, de Eduardo Galeano; Torto Arado, de Itamar Vieira Junior - que também participou ontem da Bienal -; Casa de Pensão, de Aluisio Azevedo...

No condomínio, de vez em quando um morador para na portaria quando o vê lendo um dos livros. Ninguém jamais ousou reclamar. Ao contrário, alguns até são simpáticos e trocam umas ideias com ele. Durante as doze horas de jornada, ele consegue assistir também a uns vídeos no YouTube, de palestrantes e filósofos. Como são casas de veraneio, o movimento nesta época não é ainda muito intenso. "Tinha um morador que passava, me perguntava o que eu tava lendo e chamava um amigo pra mostrar: ó aqui o que ele tá lendo!", diz o bibliófilo.

EDNEY SILVESTRE

Nesta sexta-feira, um dos destaques da Bienal é a presença de Edney Silvestre, jornalista que é também autor de ficções e já venceu o Prêmio Jabuti em 2010 pelo romance Se Eu Fechar os Olhos Agora, que foi transformado em minissérie.

Às 11h, ele estará no espaço Café Literário, na mesa Retratos do Brasil, para conversar com a escritora Socorro Acioli, com mediação de Marielson Carvalho. Edney está lançando o livro Pequenas Vinganças, com histórias que se passam em momentos importantes da história brasileira, como a Guerra do Paraguai, a ditadura Vargas e a ditadura militar.

O dia terá ainda o neurocientista Sidarta (14h), a jornalista Daniela Arbex (15h) e duas mesas com autores baianos, como Kátia Borges, Ruy Espinheira Filho e Wesley Correia, às 17h e 19h.

SERVIÇO

Bienal do Livro Bahia 2022

Período: até 15 de novembro

Horário: das 9h às 21h (quinta, sexta e segunda), das 10h às 22h (sábado e domingo) e das 10h às 21h (terça-feira)

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Espaços: Área de Exposição, Café Literário, Arena Jovem, Espaço Infantil e Praça de Alimentação

Site oficial: www.bienaldolivrobahia.com.br