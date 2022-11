Bienal do Livro terá espaço de exploração e experiências literárias da Ybá do Quintal

A Ybá do Quinta terá um espaço de exploração na bienal, aberto à visitação, para que as crianças sintam a experiência literária na Bienal do Livro Bahia, que acontece entre os dias 10 e 15 de novembro, no Centro de Convenções de Salvador.

O objetivo é apresentar e compartilhar um espaço de convivência permeado pela literatura e leituras, vivendo a experiência da Bienal. O incentivo à leitura está presente no cotidiano da escola, em práticas como o Ybá Literário, evento que conta com a participação de escritores baianos.

“É sempre muito gratificante quando observamos que as escolas valorizam profundamente a Bienal do Livro Bahia, porque isso significa que elas valorizam a própria literatura e a importância dela para a formação das crianças. Ainda mais que, hoje em dia, os projetos educacionais pensam a literatura de forma plural, por meio de diversas narrativas que estimulam ainda mais o interesse desses alunos. Então, ter a Escola Ybá do Quintal na área de exposição da Bienal, com um estande próprio, é sinal de que estamos contribuindo para isso também. E ficamos orgulhosos", ressalta Keila Kerber, diretora do evento.

A Bienal do Livro Bahia é o principal evento literário do Nordeste e trará para Salvador uma programação cultural dividida em três espaços: o Café Literário, a Arena Jovem e o Espaço Infantil.