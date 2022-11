Bienal: Editora lança livro e jogo educativo em homenagem a Salvador; conheça

Uma noite de autógrafos no sábado (12), a partir das 18h, marca o lançamento dos dois novos projetos da Editora Martins & Martins em homenagem a Salvador. O evento acontece no stand montado na Bienal do Livro da Bahia, no Centro de Convenções de Salvador.

A necessidade de estimular nos mais jovens o amor pela capital da Bahia é o ponto de partida para “Salvador, minha cidade”. Em parceria inédita, os professores e historiadores Ricardo Carvalho e Aurélio Shommer construíram um livro dedicado ao público infantojuvenil que apresenta a primeira capital do Brasil ao alcance de todos, tratando da origem e formação, passeando pelos fatos históricos, os primeiros habitantes, as festividades, além da fé que sobe ladeiras e move montanhas.

Utilizando a autoridade de outras produções no mundo acadêmico e científico, os autores partem da necessidade de apresentar a primeira capital do Brasil para moradores e visitantes com um carinho especial, como uma forma de despertar a autoestima de um povo que superou inúmeras contrariedades para desenvolver características que são muito particulares, uma mescla ímpar da cultura de povos que desembarcaram ou foram encontrados aqui.

Para Aurélio Shommer, “Salvador reflete, como poucas cidades, sua identidade, que se expressa fortemente com o ‘ser soteropolitano’. Mas é preciso saber como, onde e quando essa identidade nasceu, e o que ela representa”.

Já Ricardo Carvalho aponta que “Salvador é uma cidade que vibra na sua luta, na sua resistência e inovação".

"Ver uma geração de jovens e crianças que por longo tempo não puderam experimentar a riqueza da sua cidade em sua versão mais ampla, nos instiga a elevar essa estima e esse sentimento de baianidade, que Salvador promove e imprime nos seus filhos."

A noite de autógrafos também marca o lançamento do projeto Brincando e Conhecendo, que revela a cidade para o público infantil com um quebra-cabeças composto por 10 pontos turísticos de Salvador idealizado pelo historiador Juipurema Sandes. O jogo educativo pretende familiarizar a garotada com a Cidade do Salvador, auxiliando no processo da formação educacional e no cognitivo dos educandos.