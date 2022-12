Bife à 'milamessi': restaurante faz homenagem diferentona a Messi

Lionel Messi está prestes a fazer seu último ato em uma Copa do Mundo. A despedida será na final contra a França, neste domingo (18), e vale o que seria o maior título do craque com a camisa da Argentina. Às vésperas de um momento tão decisivo, o camisa 10 ganhou uma homenagem um tanto peculiar.

O restaurante El Antojo, famoso em Buenos Aires, resolveu reproduzir o rosto do atacante em um bife à milanesa. O resultado do prato foi compartilhado no Instagram oficial do estabelecimento na última terça-feira (13), após a vitória por 3x0 sobre a Croácia, na semifinal.

"Obrigado, Messi. Te homenageamos com o que sabemos fazer melhor", escreveu o perfil do restaurante, que é vencedor do prêmio de Melhor Milanesa de Buenos Aires.

A invenção fez sucesso, e o El Antojo divulgou o processo de criação da comida. O vídeo começa com o chef amaciando e cortando a carne, para dar o formato desejado. Ao fundo, é possível ver uma foto de Lionel Messi, usada como modelo.

O primeiro passo é criar a cabeça do camisa 10. Em seguida, o cozinheiro do El Antojo molda os detalhes, como o cabelo, nariz e boca do astro. Ele ainda acrescenta outros pedaços de carne, para acentuar a barba, as sobrancelhas e as orelhas do atacante.

Com o 'rosto' pronto, o bife passa pela farinha de rosca e, em seguida, é frito. Depois de pronta, a comida é depositada em uma caixa de entrega com batatas fritas.

A Argentina entra em campo no estádio Lusail, no Catar, no próximo domingo (18), às 12h, para disputar o título contra a atual campeã, a França. A Albiceleste pode voltar a vencer o título depois de 36 anos - levantou a taça do torneio em 1978 e em 1986.