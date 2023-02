Big Brother da Holanda leva cachorro de confinada para casa e sister se desespera

Enquanto no BBB 23, do Brasil, Key Alves se desespera com a saída de Gustavo, no programa da Holanda, a participante ficou desesperada ao ver seu cachorro entrar na casa. A dinâmica do reality show internacional foi bastante comentada nas redes sociais, já que não há algo parecido aqui no país .

No último dia 14 de fevereiro, os participantes tiveram de se manter parados, como estátua para conseguir bônus ou privilégio para a casa toda. No entanto, um cachorro entrou pela porta, surpreendendo a tutora e os outros confinados.

Imóvel, ao perceber que seu fiel amigo estava no reality show, ela ainda se mexeu um pouco para tentar agarrá-lo, mas precisou voltar a ficar parada, se não, iria ser eliminada do programa, uma das regras da dinâmica. Com as mãos no rosto, chorando desesperadamente após o cachorro ir embora, a participante precisou ignorar o cachorro, que estava tentando chamar a atenção a todo momento. Com a saída do animal, os colegas de confinamento tentaram acalmá-la.