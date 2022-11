O goleiro Alisson adotou um visual novo na estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar. O jogador surpreendeu e apareceu com um 'bigodão' para a partida contra a Sérvia, nesta quinta-feira (24), no estádio Lusail.

O novo estilo do arqueiro repercutiu nas redes sociais, e causou alvoroço. Os torcedores - tanto do Brasil quanto de outros países - se dividiram nas opiniões. O bigode, aliás, faz parte de uma ação publicitária.